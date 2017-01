Falleció el músico Horacio Guarany Actualidad El cantante popular y compositor folclórico Horacio Guarany falleció esta madrugada en su casa de la localidad de Luján, dejando tras de sí un amplio legado en el canto popular El cantante y compositor folclórico Horacio Guarany, falleció a los 91 años a causa de un paro cardiorrespiratorio, en su casa de la localidad bonaerense de Luján, tras 60 años de actividad artística que dejó un vasto legado en el canto popular y le valió un amplio reconocimiento. Oriundo de la localidad santafesina de Las Palmas, Guarany vivía actualmente en una quinta cercana a la basílica de Luján a la que dedicó la canción "Romance de Plumas Verdes", y padecía desde hace años severos problemas cardiovasculares.

Con su salud deteriorada en los últimos meses, el artista se había realizado chequeos la última semana en la Fundación Favaloro, pero estaba bien de salud y, aunque su estado general era delicado la familia no esperaba este desenlace en forma inminente.



De hecho, ayer estuvo trabajando en un nuevo proyecto editorial con su biógrafo Roy Stahli, que en abril pasado publicó su biografía “Horacio Guarany: toda una vida”, y el músico compartió fotos de ese encuentro con amigos cercanos.



Del 18 al 26 de septiembre de 2015, Guarany había estado internado en la Fundación Favaloro por una descompensación cardiovascular y desde entonces había reducido su actividad artística, que lo llevó a cancelar su anunciada presencia en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María del año pasado.



A pesar de ello, continuaba con distintos proyectos y en abril pasado se había presentado en la Feria del Libro el texto que recoge su historia musical y personal.



Poco después de conocido su fallecimiento, en las redes sociales comenzaron a difundirse las condolencias y expresiones de pesar, entre ellas las del hijo de Mercedes Sosa, Fabián Mathus, que escribió en su cuenta de Facebook: “Falleció mi tío Horacio, el cantor del pueblo, me quedo tristre, celebrándolo como siempre, pero triste”.

También Valeria Lynch por Twitter escribió: “Se fue uno de los referentes más importantes de nuestro folclore, querido y admirado”. Con 57 discos solistas editados y una carrera musical que se remonta a 1957, Guarany fue a lo largo de las décadas una de las voces centrales del Festival Nacional de Cosquín y del folclore argentino.



Autor de canciones emblemáticas de la tradición folclórica como "Guitarra de medianoche", "Milonga para mi perro", "La guerrillera", "No sé por qué piensas tú", "Regalito" y "Si se calla el cantor", acaso su obra más popular, Guarany fue reconocido, como lo recuerda Mathus, como "El cantor del pueblo" por su afectiva y cercana llegada con la gente a lo largo de varias décadas.

En 2014 habí­a protagonizado "El grito en la sangre", película basada en su novela gauchesca "Sapucay" que, dirigida por Fernando Musa, marcó su regreso a la pantalla grande tras casi 40 años de ausencia.

La familia del músico indicó que los restos del artista no serán velados. Fuente: Télam