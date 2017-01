Das Neves: “El que mandó a reprimir es Otranto, el mismo juez que los liberó”.

El gobernador dijo que el magistrado de Esquel “se tiene que hacer responsable porque fue el que originó todo esto”. Además dejó en claro que desde el Gobierno “vamos a apostar al diálogo pero no vamos a permitir el atropello” y advirtió “hay que terminar con esto de hacer política con el tema de la represión”. El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, habló sobre los incidentes ocurridos en Leleque y El Maitén con integrantes del grupo de resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en relación a la orden de liberar las vías de “La Trochita y manifestó que “el que mandó a reprimir es el mismo juez que los liberó: el Juez Federal Guido Otranto”, por lo que indicó que el magistrado “es el que debe hacerse responsable porque fue el que originó todo esto”. “Fue el que mandó a reprimir, y la fuerza de Gendarmería, no fue el Gobierno Provincial. Es más fácil salir y decir estas barbaridades, porque no tienen ni idea de lo que pasa”, dijo el mandatario este viernes en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Además y sobre la actuación de ahora del Juez, a quien tiempo atrás el Gobierno lo denunció por mal desempeño, expresó que “le debe preocupar porque puede perder su trabajo y perder 200 mil pesos por mes”, por eso dejó en claro y sobre todo “a los señores periodistas de todo el país: que es el mismo juez que los liberó”, en relación a Facundo Jones Huala dirigente del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) quien tenía un pedido de extradición de Chile. También Das Neves recordó cómo fue nombrado este magistrado: “antes de él fue nombrada La Cámpora, entre gallos y medianoches, entre los cuales estaba Santiago Igón” expresó en referencia al actual diputado nacional del Frente para la Victoria que subió en su cuenta personal de twitter imágenes de una represión de Chile del año 2015 afirmando que pertenecían a Chubut y luego salió a pedir disculpas. Por eso y en relación a la actuación de Otranto expresó que “vino un juez que no tiene nada que ver con la Provincia del Chubut e hizo todos los atropellos, ahora está rebobinando porque sabe que evidentemente el nivel de acusaciones que tiene es muy importante, así que direccionen bien”, les recomendó sobre todo a los medios nacionales y a sectores políticos. En ese marco fue que dijo también que “hay que terminar con esto de hacer política con el tema de la represión. Termínenla porque eso tiene patas cortas”, expresó. CONFUSIÓN Y FALTA DE INFORMACIÓN Das Neves manifestó estar “preocupado con la confusión y la falta de información y la forma en que fue planteado el tema en algunos medios nacionales por algunos periodistas que sabemos qué posición tienen” y advirtió que “lejos de preocuparse por la situación de los mapuches, esto lo toman como una cuestión progre, cool”. Por eso pidió: “pongámonos de acuerdo sobre todo a nivel nacional y la responsabilidad que tienen que tener los funcionarios. Es una vergüenza lo que ha hecho un diputado nacional de la Provincia (por Santiago Igón)” y se preguntó “¿qué hacen, qué se informan por twitter, esa es la nueva moda?,¿Porqué no vienen a la provincia, salen de la General Paz, y terminan con esos ámbitos de discusión pedorros”. Y en esa línea también cuestionó a un sector de la Iglesia: “yo soy católico pero creo que la Iglesia se tendría que preocupar por cosas que tiene que ocuparse como temas de pedofilia, abuso, y no salir con el facilismo con el que han salido”. “APOSTAR AL DIÁLOGO” Asimismo el gobernador recordó en relación al RAM liderado por Facundo Jones Huala que “dijeron que iba a haber un baño de sangre en la cordillera, ellos dispararon, atacaron, incendiaron, son utilizados vergonzosamente por ex funcionarios, como Ana Amato” dijo en relación a la ex titular de CORFO en el gobierno de Martín Buzzi. Y agregó: “porque yo doy los nombres, que de mapuche no tiene absolutamente nada, y otras organizaciones”. Por eso reafirmó: “Nosotros vamos a apostar al diálogo pero queremos vivir en una provincia tranquila por eso hicimos las apuestas a conformar un documento” pero volvió a dejar en claro que “de ninguna manera vamos a permitir que se atropelle las leyes”. El gobernador indicó que “por ahí se dice que no se respetan las leyes, pero cuando tienen que pedir la excarcelación de los detenidos por ilícitos cometidos, lo piden, así que pongámonos de acuerdo”. “Yo voy a decir las cosas como son, voy a apostar por supuesto al diálogo pero no vamos a permitir el atropello, y como alguien dijo: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. 480 MIL HECTÁREAS ENTREGADAS A MAPUCHES Das Neves también recordó que “no le tenemos que dar explicación que entregamos 480 mil hectáreas a las comunidades aborígenes y mapuches en nuestra gestión anterior, podemos mostrar los listados de todas las viviendas que hemos entregado durante 9 años, y hay un porcentaje altísimo de gente que tiene ver con las comunidades mapuches, jubilaciones, hemos tenido la misma atención que han tenido los intendentes”. Y particularmente sobre los integrantes del RAM indicó que “vienen acá de alguna manera a desordenar lo que ordenamos entre todos, que no sabemos de qué viven. Tenemos algunas sospechas de quienes los bancan, pero lo que pedimos es seriedad y tener memoria”. Además recordó que “entre otras cosas ellos admitieron, no solamente esto de una Nación distinta, sino también de que no iba a hacer en base a lo que sea, hablando de un baño de sangre en la cordillera, y nosotros no podemos mirar esto de costado, tampoco vamos a estar inflando el tema”. Y para concluir dijo: “queremos hablar con los que tenemos que hablar pero evidentemente en un marco de respeto absoluto a las leyes, a la República Argentina, nosotros somos argentinos y tenemos leyes y estamos ajustados a derecho, así que lo que tienen que hacer ellos primero es reconocer eso”. Fuente: Gobierno del Chubut