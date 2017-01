“Las operadoras deberán también poner el cuero duro” dijo el gobernador Das Neves.

Así se manifestó este miércoles el gobernador tras rubricar el convenio CAPSA para mantener la inversión y los puestos de trabajo. “Hoy cumplimos un año de la primera reunión que hicimos en el Salón Constituyentes y a partir de ahí, comenzamos a transitar todos juntos, intendentes, gremios y operadoras, exigiéndoles a todos por lo nuestro, incluidos tres ministros de la Nación. No fue fácil, pero llevamos adelante un año muy complicado, y en el que no está todo resuelto, porque esto es un día a día”, dijo el gobernador Mario Das Neves este miércoles en Comodoro Rivadavia tras rubricar el convenio mediante el cual CAPSA (Compañías Asociadas Petroleras S.A) mantiene sus inversiones y los puestos de trabajo. El mandatario puso en valor el papel desplegado por la dirigencia gremial y por empresas como CAPSA “porque en un año duro siguieron trabajando, preservando las fuentes de trabajo y comprometiéndose por más”, reconoció y expresó sin rodeos que “está claro que hay operadoras que no pueden estar más en la provincia. Sinopec puede ir por la ruta 3 o por donde quiera, pero ya se puede ir yendo, porque nosotros no le creemos más. Vamos a encontrar alguna una solución al tema, y vamos a seguir bregando por defender el trabajo”, afirmó. En sus palabras, el gobernador de Chubut ponderó y diferenció las conductas de los dirigentes gremiales y sostuvo (sobre Ávila y Llugdar) que “me consta como se han comprometido. Por eso, por única vez en mi vida, me involucre en una interna, manifestándome por una lista porque los vi con el conocimiento y con la fuerza, para pelear por sus trabajadores y por la zona, en un momento tan difícil”. DIFERENCIAS CON NEUQUÉN Asimismo, marcó el contraste con lo ocurrido en la provincia de Neuquén, en donde en lugar de trabajar a la par, peticionar y gestionar con Chubut, “le resultó mucho más fácil al dirigente Pereyra tomar decisiones por las suyas, y el problema lo tiene a partir del día de hoy, porque va a tener que explicarle a la gente”. Sobre el acuerdo recientemente logrado por los sindicatos petroleros con YPF, Das Neves expresó que “a mí me consta que tanto Ávila como Llugdar lo vinieron hablando con mucho dolor, porque a nadie le gusta que le rebajen el sueldo. Pero era una opción de mantener o no los puestos de trabajo”. En otro pasaje reiteró la mala forma de manejarse por parte del Gobierno de Neuquén y compartió una anécdota, a la que calificó de vergonzosa. “No me importa lo que diga un colega mío, siempre dije y digo lo que siento y más cuando defiendo a la gente de acá, de mi provincia. Cuando estábamos reunidos los 24 gobernadores para definir el cierre por el impuesto a las ganancias y en el que nosotros fuimos por el diferencial, en una buena actitud porque hubo un ‘ida y vuelta’, y lo aceptaron, el gobernador neuquino que estaba a mi lado, me preguntó si también ese diferencial era para los trabajadores de su provincia. Pensé que me estaba haciendo un chiste, porque no sabía que ese diferencial les correspondía”. El gobernador reconoció las diferencias existentes entre trabajadores de distintos sindicatos y evaluó que lo acordado en Neuquén “fue punta de lanza, lo hicieron con quienes cedieron rápidamente, e intentarán aplicarlo con otros gremios y va a haber un problema. No todos tienen los salarios que puede tener un trabajador, que bien ganado está, porque hay gremios que están muy en el límite, con necesidades y la inflación que no para. Por eso, tenemos que estar todos juntos”, remarcó. El mandatario subrayó que “hoy les pedí en distintos actos que nos mantengamos y trabajemos juntos, porque ya demostramos que podemos, cuando ‘volteamos’ el DNU sobre los reembolsos por puertos patagónicos, y con el tema del impuesto a las ganancias. Por eso quiero sumarme a algo que dijo Ávila, hay mucha ‘platita’ para las operadoras, así que van a tener que poner el lomo duro. La situación ha cambiado, del mes de noviembre a la de ahora, porque ha entrado mucha plata, y esto es ms que nada por ´la lucha que hemos dado”. Por lo expuesto, y a modo de balance Das Neves aseveró que “no es que defendamos a las operadoras porque tengamos algún acuerdo, las defendemos porque generan trabajo acá, y vamos a defender a aquellas que lo hagan de buena manera, como lo hizo CAPSA”. Y siguiendo con esta línea concluyó: “a los que no han entendido el mensaje y no han colaborado y siempre hacen el ajuste en lo más fácil que es echar, con cartas documentos o telegramas, les decimos que vamos a seguir defendiendo a todas las empresas que nos den la posibilidad de la estabilidad laboral y que nos ayuden a crecer. Estamos lejos de donde se toman las medidas, pero cuando estamos todos juntos estamos sentados en la misma mesa que los demás”. “SOSTENER LA ACTIVIDAD” En representación de CAPSA, Flavio Tubo agradeció el acompañamiento del gobierno de la provincia y puntualizó sobre la actividad: “pudimos sostenerla durante el 2016 y seguramente lo haremos en el 2017. Esto fue posible porque lo hicimos con austeridad y mucho trabajo, apoyándonos en cada una de las empresas contratistas que trabaja con nosotros y en las personas”. “Hemos trabajado muy seriamente en mejorar la eficiencia y eso es lo que nos permitió cumplir con lo que allá por el mes de febrero del año pasado, nos comprometimos a sostener en cuanto a la actividad” reveló. Además, Tubo admitió que “cuando uno habla de actividad, es una palabra que en realidad lo que está englobando es en sostener los ingresos para la provincia y la fuentes de trabajo para toda la gente que trabaja en Diadema”. “NO SER UN NUMERO MAS” Por su parte, el secretario general de Petroleros Privados, Jorge Ávila destacó el compromiso del gobierno provincial y del intendente de la ciudad petrolera, y compartió su satisfacción por la firma de este acuerdo con CAPSA a la que definió como “una operadora como se habla siempre en el mercado, de las más chiquitas, pero también de las comprometidas con la región”. “Cuando empezó la crisis en el 2015, fue la primera que nos invitó a discutir y a decir que iba a tratar de mantener la actividad. Y en el 2016, en un año difícil y duro, logramos hacer un acuerdo y no solamente que se trabajara de forma normal, sino que también se hicieran nuevos pozos, buscando nuevas reservas de petróleo para el futuro. Ojala en esos estudios la suerte acompañe y salgan bien, y el año que viene estemos hablando de otra situación” expresó el dirigente. El también titular de la empresa provincial Petrominera, recalcó que “este es el compromiso que queremos los trabajadores con las operadoras que vienen, no ser un número más nada más. Cuando uno va a una negociación, lo primero que se fijan es cuántos trabajadores van a sobrar, o cuántos van a bajar de los yacimientos y no, en cómo mantener las fuentes de trabajo y trabajar el día a día”. Es así que enalteció el rol desenvuelto por la empresa CAPSA “porque si logró mantener la inversión con un barril a 28 ó 30 dólares, y hoy con uno a 50 dólares puede proyectar un futuro; también lo pueden hacer las grandes operadoras. Lo que pasa que el negocio va por otro lado, y eso indudablemente es lo que hablamos muchas veces con el gobernador y el intendente de Comodoro Rivadavia. Quieren más y más, y poner menos, esa es la realidad de la industria en la República Argentina”, se lamentó. Ávila volvió a poner de relieve el papel de la empresa y su gravitancia para este barrio histórico de la ciudad y dijo que “desde este Sindicato vamos a trabajar enormemente para que la extensión de una operadora miserable como Sinopec, que se quiere ir y dejar todo abandonado, pueda ser de CAPSA y que lo pueda operar. Siendo esto un premio al esfuerzo y a todo lo que han hecho. Acá nadie le está regalando nada, pero es el compromiso que queremos, que se mantengan las fuentes de trabajo y el salario a pesar de la crisis, poniendo el hombro todos juntos y esto lo hemos logrado entre todos, operadoras, empresas de servicios; y significa más trabajo”. Para finalizar, volvió a agradecer el acompañamiento de todos los actores involucrados, y por “permitir que esta operadora pueda seguir creciendo, ya que ha sabido ponerse el ‘mameluco’ para defender la productividad. Pero fundamentalmente, las fuentes de trabajo para las familias petroleras”. LLAMADO DE ATENCION En su discurso, Ávila hizo un llamamiento hacia las autoridades provinciales y a todo el Directorio que compone Petrominera. En este sentido, sostuvo que la hora de hacer un balance “pongamos en la mesa quién es quién. Porque muchas veces se entregan yacimientos a costa de un simple acuerdo que, después cuando vienen estas crisis quedan encajonadas, los trabajadores quedan desocupados y el único que gana es el correo porque manda los telegramas de despido”, alertó el dirigente petrolero sobre este aspecto, para que sea tomado en cuenta al momento de asumir determinaciones sobre posibles concesiones. Fuente: Gobierno del Chubut