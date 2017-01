Das Neves: “Mientras yo gobierne, en Chubut no habrá megaminería” Escrito por Diario El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, reafirmó en Puerto Madryn que “mientras yo sea gobernador en nuestra Provincia no va a existir megaminería, lo repito y lo llevo adelante” y advirtió que “el nuestro es un pueblo que ha elegido vivir con mejor calidad de vida, la gente elije a Chubut no solamente por lo paisajístico sino también por la cuestión ambiental”. Das Neves sostuvo que ello se puede verificar “con cualquier habitante nuevo de la Cordillera. En Lago Puelo se ha instalado mucha gente de Mar del Plata, que no la está pasando bien, y recalan también en Epuyén, El Hoyo, y que lo que buscan es mejor calidad de vida”. “Además hay otra cosa y, desde el punto de vista económico, la contaminación está ligada también a la miserabilidad de los empresarios de la minería. Porque en otros lugares no existe la contaminación, porque el Estado les exige tecnología de avanzada para no contaminar”, explicó el mandatario. Ejemplificó Das Neves que “acá todo lo que hacen les cuesta dos pesos con cincuenta, y se llevan todo” y exhibió como ejemplos de ello lo que “ha pasado en San Juan, Catamarca o Santa Cruz” “Es un trabajo de 10 o 12 años para después tener una desocupación masiva, la gente desorientada a determinada edad. Porque empiezan a trabajar en las mineras a los 30 años y cuando son echados y tienen 45 años no encuentran trabajo”, expresó. No obstante, insistió Das Neves que “la cuestión ambiental para mí es básica y central, y el agua es prioridad número uno” y concluyó que “por eso tuvimos una reunión con el embajador de Israel, porque ese país tiene como política de Estado todos los años tratar un tema y este año el tema es agua y agricultura”. Fuente: Diario Jornada