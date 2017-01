“Linares necesita un GPS porque está conociendo la Provincia”.

Lo sostuvo el gobernador Das Neves. Además, le marcó al intendente que el frigorífico de Gobernador Costa que notó cerrado, dejó de funcionar hace más de dos años. El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, se refirió a las declaraciones del intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, en una radio de Esquel y señaló que está conociendo la Provincia por eso encuentra cosas que lo sorprenden. En este sentido, señaló que “recién lo escuchaba a Linares en una radio de Esquel y dijo pasé por ahí y vi el frigorífico Costa y me preocupé. Ese frigorífico está cerrado hace dos años y yo ya hablé con el dueño, que es Cristóbal López y me dijo que era inviable”. Sin dudas “Linares está conociendo la Provincia, hay que ayudarlo y darle un GPS, no se puede parar frente a un micrófono y decir cualquier disparate, que nosotros endeudamos la Provincia, nosotros tuvimos superávit, los que endeudaron la provincia fueron ellos, el FPV”. “Nosotros podemos demostrarlo, basta ver las obras que se hicieron en ocho años. Lo que pasa es que le escriben el libreto, qué puede pasar en la Provincia si le toca un gobernador como él, hay que acordarse cuando se votaba la ley de hidrocarburos que le llenaron las arcas al municipio que tiene millones y millones en plazo fijo, mientras el resto de los municipios están todos con problemas”. “Hay que tener memoria, yo no les voy a dejar pasar una, cuando sea mentira lo voy a marcar. Es mentiroso, está mintiendo y las cosas hay que decirlas”, cerró este tema Das Neves. INTENDENTE INTERESADO En otro fragmento de la conferencia de prensa, Das Neves hizo referencia a que desde el Estado provincial se trabaja en forma conjunta con los intendentes que gestionan y afirmó que “las obras que se hacen desde el gobierno provincial tienen que ver con las gestiones y la preocupación de cada intendente. No es el caso de un intendente que me enteré que dijo venía a Rawson sólo cuando había que buscar plata y si no que vaya cualquiera”, en clara referencia a otros funcionarios municipales. Se trata de “un intendente del sudoeste, medio colorado él”, precisó en forma irónica el gobernador. Fuente: Gobierno del Chubut