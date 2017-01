Bohe sobre el Acuerdo Federal Energético: “Es una muy buena iniciativa para lograr un trato igualitario en las cuencas petroleras” Escrito por Diario El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Sergio Bohe valoró este martes la decisión del Estado Nacional de establecer un Acuerdo Federal Energético, a los efectos de promover ámbitos de discusión y consensuar políticas públicas a largo plazo. Bohe detalló que el Acuerdo Federal Energético “es una muy buena intención del Gobierno Nacional para generar una amplia y completa agenda que lleve adelante el conjunto de la problemática y el planeamiento pendiente de la matriz energética argentina”. En este aspecto, señaló que el mismo incorporará cuatro puntos importantes, que tendrán que ver con “el vector energético, la generación de energías alternativas, el aporte de los hidrocarburos a la matriz energética y alinear cuestiones vinculadas con tasas tributarias. Es una labor ambiciosa, que promueve la cuestión de la energía en términos federales”, sintetizó. El funcionario precisó que el Acuerdo puede ser “el ámbito propicio para discutir por ejemplo, un trato igualitario para toda la cuenca petrolera”, o sobre el tendido energético que pasa sobre Comodoro Rivadavia, “el cual con una ‘bajada’ podría drenar de energía a diversos parques eólicos de la ciudad”. “Este esquema de acuerdos energéticos sirven para discutir, y muchas provincias debemos aprovechar este escenario para hacerlo. Venimos planteando esta cuestión del federalismo energético en todas mesas que se han dado, tanto en la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), como en los ‘mano a mano’ con el Ejecutivo Nacional. Así fue como lo planteamos oportunamente hace exactamente un año y un mes, cuando se dio la primera reunión entre el gobernador Mario Das Neves y los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y el del Interior, Rogelio Frigerio, en donde volvimos recuperando 3 de los 15 dólares de diferencia con otras provincias”, explicó. Asimismo, Bohe admitió que estos temas tendrán importancia en las próximas reuniones en las que discutirán los precios sostén para el 2017 y detalló que la finalidad de Chubut “es achicar la brecha existente, al igual que con el valor del nuevo gas, o gas neuquino, cuyo valor es de U$S 7,50 por millón de BTU”. El funcionario reveló además que existen distintas propuestas desde provincias como Mendoza, Neuquén, o Salta, “con las cuales coincidimos con muchas de ellas, porque hay problemáticas similares. Es algo positivo, que desde el Ministerio de Energía de la Nación se busque construir escenarios posibles, para consensuar e implementar políticas públicas a largo plazo”, aseveró. “En esto hay receptividad del Gobierno Nacional para escuchar nuestros problemas, nos guste o no nos guste, bien o mal” expresó el titular de la cartera de Hidrocarburos, y concluyó dejando bien en claro, que el Gobierno de Chubut “no va a ir a aplaudir o firmar acuerdos federales que no cumplan o avancen, sobre cuestiones que la Constitución Nacional y la Provincial definen muy claramente, y que son coincidentes con lo que expresan también otras provincias”. Precio del barril criollo Sobre el valor previsto para este año del denominado barril criollo en la cuenca del Golfo San Jorge, Bohe sostuvo que hay una propuesta sobre la cual se va a seguir conversando, y reconoció una “prevalencia de la cuenca neuquina” para seguir sosteniendo la apuesta sobre el shale oil, a nivel nacional. El ministro de Hidrocarburos recalcó que “para Chubut no se justifica una diferencia de precios que supere los 4 dólares. 