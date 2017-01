“La gente que yo quiero es la que toma la posta para que Chubut crezca”.

El gobernador Mario Das Neves destacó el trabajo de todo el equipo de gobierno y agradeció la labor de Rafael Williams durante el primer año de gestón. “El PJ y la UCR han perdido la oportunidad de incorporar gente joven” dijo tras tomar juramento a los nuevos funcionarios provinciales. El gobernador Mario Das Neves tomó juramento hoy a cinco funcionarios provinciales, de los cuales cuatro pasarán a cumplir nuevas funciones dentro del estado y el restante se incorpora al gabinete provincial.



Tras el juramento de rigor, Das Neves agradeció el acompañamiento y el trabajo de Rafael Williams al frente del Ministerio de Gobierno durante el primer año de gobierno y en ese sentido aseguró que “yo no estaría acá ni podría conducir el estado en forma ordenada si uno no cuenta con un equipo. Es muy injusto, muy hipócrita decir que Das Neves está solo. Los demás existen y Das Neves también existe, por eso la gente nos votó por tercera vez y esto lo hizo el equipo”



“Hay algo fundamental, porque es una bandera ideológica, nadie duda, aunque quizás alguno dudará, pero yo no. He tomado lo mejor del peronismo y he dejado de lado lo peor del peronismo” dijo Das Neves, quien aseguró que uno de los puntos centrales que ha rescatado ha sido el trasvasamiento generacional y aseguró que “el PJ con algo más de siete décadas y la UCR, ya superando el centenario, han perdido la oportunidad de incorporar gente joven”



El gobernador aseguró que “lo importante hay que tener la generosidad obviamente de convocar a gente nueva, son ellos, otra generación, la que va a trabajar para construir una provincia vivible, con mejor calidad de vida, para que sus hijos crezcan, se eduquen y puedan llevar adelante algunas acciones”.



Mario Das Neves también afirmó que mantiene su compromiso de pelear por la provincia y en referencia a los posicionamientos que ha tenido respecto a algunas políticas nacionales, aseguró “no me van a correr por izquierda ni por derecha, cuando está Chubut de por medio me les voy a plantear, aún con el 1,67 metro que tengo me les voy a plantear. Sería un cobarde, me olvidaría de la historia, del trabajo, de la militancia, de lo que luchamos antes del 83, en los albores de la democracia”.



En ese punto del discurso el gobernador recordó los primeros años de trabajo político y social, “tirando una manguera para que la gente del barrio Tiro Federal pudiera tener agua, cuadra por cuadra, con militantes que dieron todo y no pidieron por ellos sino para el barrio. La gente nos dio la oportunidad y pudimos llegar con los servicios básicos, con un centro de salud, con una escuela, con el asfalto”.



“Estos jóvenes me sorprenden día a día” dijo Das Neves y destacó como uno de sus ministros “encaró a Frigerio y lo arrinconó, exigiendo cosas para Chubut, esa es la gente que yo quiero, que toma posta para que Chubut crezca”. Fuente: Diario Jornada