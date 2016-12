“Si a mí me tocas mal la provincia, yo te persigo hasta abajo de la cama sin condicionamientos”.

Mario Das Neves adelantó que escribe un libro sobre su vida política y su salud: se llamará “Las dos batallas”. Dijo que el fallo sobre el control de buques y permisos de Alpesca para la Provincia es un “acto de justicia”. Y advirtió que hoy Cristina Fernández no está en condiciones de liderar el peronismo. El gobernador Mario Das Neves calificó como “un acto de justicia” la resolución del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, que ordenó a la Nación dejar en manos del Gobierno de Chubut el control de los buques y permisos de pesca de la desaparecida empresa Alpesca. El mandatario también pidió que no quede impune el vaciamiento de esa firma.



“Esta decisión es un salto de calidad importante; esperemos que terminen los otros juicios para poder blanquear quién hizo desaparecer Alpesca, con nombre y apellido” dijo Das Neves en “De Mañana mi amor”, que emite FM Tiempo Puerto Madryn (99.1).



“Alpesca no puede quedar impune, sin quedar esclarecido qué pasó con esa firma que era de las más importantes del país. La visité muchas veces siendo gobernador, uno se impresionaba por la cantidad de gente, de mujeres trabajando con los guardapolvos, y que después unos delincuentes hayan producido un vaciamiento y se hayan servido de la empresa, incluso para hacer circular el flagelo de la droga”



Das Neves no dudó de que “para que se produzcan estas cosas siempre hay connivencia política, porque si evidentemente los gobernantes de turno tienen en frente una situación así tienen que actuar de otra manera, con firmeza, como demandantes”.



“Todo Madryn sabe que esa firma, que supo ser líder en el país, fue vaciada por una serie de sinvergüenzas que todavía están vivitos y coleando”.



En cuanto a su relación con el presidente Mauricio Macri, Das Neves sostuvo que “separo la cuestión particular y el momento que no puedo despegar del ropaje de gobernador elegido, que tengo la máxima responsabilidad política de defender los intereses de la provincia”.



“A mí me tocas mal la provincia y yo te sigo hasta abajo de la cama, no tengo ningún tipo de miramiento ni condicionamiento, de cuestiones partidarias, soy peronista de formación pero tengo que defender los intereses de todos los chubutenses”, sostuvo.



El gobernador indicó que “en este país lamentablemente, y lo voy a decir aunque a veces no gusta porque se los he dicho en la cara, hay muchos que arrugan, son gobernadores en sus provincias pero llegan a Buenos Aires y se transforman en delegados federales. Yo soy gobernador cuando voy y cuando vengo, cuando hago los planteos como corresponde y eso sorprende a algunos que pueden sentirse molestos”.



“Evidentemente han tomado medidas iniciales que irritaron, como la eximición a las mineras, y si bien el campo necesitaba ayuda, todo eso fue tiempo récord y todo lo que tienen que ver con el trabajador, el más necesitado, llevó un tiempo más importante de resolución”, dijo Das Neves sobre el impacto de las medidas económicas nacionales en los estratos sociales. “Hay una cosa de fondo que digo hace años: la economía marca la cancha, cuando la política es la que tiene que marcarla. La política debe estar por encima de la economía, lo que pasa es que la política viene con un desgaste muy importante, basta ver algunos debates y posiciones que cambian 24 horas para un lado o el otro”.



“Aparecen algún CEO de acá o de allá; pueden ser exitoso en una empresa, pero otra cosa es ser ministro y tomar medidas para todos. Ahí fallan” dijo Das Neves. “Los movimientos que están empezando en el Gobierno nacional tienen que ver con estas cosas, Macri se dio cuenta que sus decisiones, no han llegado a los sectores más populares, y en un año electoral puede ser letal para ellos”.



Consultado si la expresidente Cristina Fernández es el pasado, Das Neves dijo que “del peronismo puedo hablar 30 segundos, me doy un permitido por los años militados. El PJ ha sido exitoso o tiene la posibilidad de acceso al poder y ser protagonistas en tanto haya siempre un conductor, es muy verticalista. No creo que hoy por hoy la expresidente esté en condiciones de conducir el proceso que necesita el peronismo porque lleva un año que se fue del poder, y la gente lo que pide de manera permanente es la autocrítica; no se puede seguir pensando que todo sucedió a partir de que nos fuimos, evidentemente sucedió antes y va a seguir sucediendo”.



El gobernador contó que por sus charlas con muchos peronistas, “porque también tengo peronistas dentro del frente, está claro que es una persona que está muy desgastada, muy irritada, con discursos de confrontación permanente que la gente no quiere, y esto lleva a que evidentemente entre ellos se debate nueva dirigencia y no creo que sea en ella, la que pueda conducir en los próximos años el justicialismo”.



Un libro en camino



Al hablar sobre su salud, el gobernador se siente “reconfortadísimo, con toda la fuerza, el que maneja todo de arriba, la familia, el equipo y la gente en la calle es lo que me motiva para que todos los días salga a dar la batalla; nadie sabe cuándo termina ni tiene la vida comprada”.



“Tengo la gran satisfacción de hacer lo que me gusta cada día más, no hay cosas más linda que dar una respuesta a la gente”, dijo. “Cuando uno va a dormir con la conciencia tranquila se levanta con todas las fuerzas”.



En la parte final de la entrevista, Das Neves contó que está empezando a escribir un libro en el que abordará la temática de su salud, la pelea contra el cáncer y vivencias relacionadas con la política. “Estamos ahí empezando a escribir un libro, que se va a llamar ‘Las dos batallas’, una la política y la otra la salud”, dijo el mandatario provincial. “Estamos estirando las primeras líneas, y son cosas que la gente en su mayoría no sabe, por una cuestión de cotidianeidad. Ahí voy a contar, por ejemplo, que eso que decía Víctor Sueiro, que vio la luz, es cierto: yo también vi la luz”. Fuente: Diario Jornada