Pablo Oca: “Las expectativas de la gente para el 2017 son muy buenas porque confía en la gestión de Das Neves”.

Así lo señaló el ministro de Economía, Pablo Oca, quien reconoció que el gobierno de Chubut cierra un año que no ha sido fácil pero prevaleció la decisión del gobernador Mario Das Neves, al haber “tomado las medidas adecuadas en tiempo y espacio, sin desconocer ni dejar de lado, el delicado estado de las cuentas públicas al asumir la gestión”. Oca puso de relieve la necesidad de haber sancionado una Ley de Emergencia Económica que le permitió al Estado Provincial ordenar sus finanzas y motorizar la obra pública. Además, destacó cerrar el año con todas las discusiones salariales gremiales resueltas y sin conflictos, marcando claras diferencias con otras provincias de la región. De cara al 2017, el funcionario subrayó las expectativas favorables que tiene la sociedad para el próximo año y en esto mucho tiene que ver “la confianza que deposita hacia la gestión del gobierno”. ¿Qué balance puede hacerse de este primer año de gestión, en un 2016 bastante complicado por razones de dominio público? Más allá de que falten pocos días para que finalice el año, son días muy complicados porque estamos depositando los sueldos hoy, así que son horas de mucho trabajo. Obviamente, terminamos el año con una situación que sigue siendo complicada de las cuentas públicas y del déficit, debido a la baja en la recaudación. Es decir, cerramos el 2016 con algunos inconvenientes, esa es la “foto del día de hoy”, con la imagen del de día de hoy. En cambio, si miramos de dónde y cómo arrancamos, la película es otra: habiendo pagado una parte importante de la deuda, con una colocación del bono que fue de las más exitosas que ha hecho cualquier provincia y sin dudas, la más exitosa que ha hecho Chubut en su historia. Esto sumado a que cerramos todas las discusiones salariales con el acompañamiento, como lo he reconocido muchas veces, de casi todos los gremios y prácticamente, sin conflictos. Cuando no es habitual en las provincias que nos rodean o en las del norte del país. Se sabe por ejemplo, que hace pocos días, el gobierno de Río Negro recién está abonando los sueldos del mes de noviembre y nosotros, ya estamos depositando los de diciembre. Por eso, cuando uno mira de punta a punta el año, no puede estar más que satisfecho más allá de las apreciaciones personales de las que podemos tener aquellos que nos toca tener responsabilidades en el Ejecutivo. La mirada es positiva, y es la opinión mayoritaria como lo reflejan algunos medios gráficos en las últimas encuestas publicadas, y es lo que marca la gente hacia la gestión de gobierno. Este aspecto es muy positivo, porque exhibe la valoración de la sociedad y su expectativa en torno al desempeño del gobierno… La verdad que sí y es muy importante la valoración tan alta que se tiene sobre el gobernador de Chubut, y también muy favorable sobre la gestión del gobierno. Pero lo fundamental son las expectativas de la gente, ya que cuando se le pregunta con respecto al 2017, sus opiniones son muy positivas. No es la misma realidad que puede haber en otras provincias, como en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro o Neuquén. Por eso viendo esto, estamos muy satisfechos con lo realizado este año que ha sido muy difícil. ¿Entre los logros para generar estas expectativas, el trabajo en equipo y saber realizar las gestiones a nivel nacional y en forma mancomunada, pueden mencionarse como algunos de los pilares en esta tarea? Sin dudas, y más allá de lo que hayan dicho algunos dirigentes del FPV, y se publicó en los medios. Creo que hay que decir las cosas en el tono justo y en el momento oportuno. No sirve de nada “vivir a los gritos”, o especulando siempre partidariamente. Se puede acompañar a una gestión, diciendo lo que está mal, y eso lo hemos dicho en muchas oportunidades a funcionarios nacionales. Parecen frases hechas de quienes estamos en la función pública, pero predicamos en construir a partir de discutir lo que está mal, y en tratar de ponernos de acuerdo, en lo que creemos que es lo mejor para solucionar determinados problemas. En síntesis, en gestionar y decir lo que está mal en los momentos que hay que decirlo, y acompañando lo que está bien porque no todo se ha hecho mal… Uno de los grandes aciertos desde el punto de vista financiero, ¿ha sido la colocación y el rendimiento del bono? Hubiésemos preferido no endeudarnos, por supuesto y eso está claro. Pero como todo en la vida, las decisiones hay que tomarlas en tiempo y espacio, y mirando el contexto. Al momento de asumir la Provincia, no había ninguna posibilidad de tener un Chubut viable sin el endeudamiento. Fue una colocación muy exitosa, aunque hubiese sido mejor que las cuentas hubiesen estados ordenadas, para no haber llegado a esto. ¿Cómo avizora la economía en términos financieros y presupuestarios para el 2017? Lo dije en la noche que se sancionó la ley de Presupuesto en la Legislatura, en donde exteriorice todo mi enojo hacia algunos diputados del FPV y lo sigo sosteniendo. Algún sector no opina ni procede de la misma manera, como lo hacemos nosotros con el gobierno nacional. Porque en última instancia está bien criticar lo que hacemos mal, pero hay algunas cuestiones que sucedieron en la última sesión, que han sido entorpecimientos permanentes a la gestión de gobierno. Uno escucha a algunos diputados del FPV decir que han apoyado ciertas leyes, y es así, lo han hecho en cuestiones puntuales. Pero hay cosas que no se entienden, como con el tema del Presupuesto y las modificaciones efectuadas en el artículo 18, como lo dije en su momento, o por no haber apoyado el proyecto de resolver el tema de los magistrados, que nos va a traer complicaciones y embargos en las cuentas públicas en 30 ó 40 días por montos millonarios; o también, por haber sacado una ley en la que se pretende que la Provincia en el estado en que está, pague los sueldos de los guardavidas que prestan servicios en las ciudades que tienen playas; por citar algunas medidas, que sólo apuntan a limar a las cuentas provinciales. Y algunas de las cuales fueron vetadas porque no se podían pagar. Eso no es construir desde el disenso. Uno puede entender y aceptar que se critiquen determinadas cosas y se apoyen otras, pero estar permanentemente pensando con qué ley nos van a sacar un poco más de presupuesto no es construir. La gente está aburrida de estas chicanas y no las valora positivamente. ¿En que estará puesto el foco para el 2017 desde su cartera? Vamos a seguir trabajando en defender los intereses, los ingresos y las recaudaciones para la Provincia, sea de muchos millones o no. Como lo firmado este lunes pasado, y que justamente tiene que ver con lo que se destina al financiamiento de la AFIP, y logramos una rebaja y tener más dinero para Chubut. Por eso entiendo que el mecanismo es el dialogo, y se puede llegar a los mismos resultados por una vía más adecuada. Fuente; Gobierno del Chubut