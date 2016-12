El juez Sastre otorgó a la Provincia el pleno derecho al uso y goce de los buques, permisos y cuota de captura de la ex Alpesca Escrito por Javier Chiaramello El juez federal N° 1 de Rawson, Hugo Sastre, dictó una sentencia mediante la cual reconoció a la provincia del Chubut el directo y pleno derecho al uso y goce de los buques, permisos y cuotas de captura de la ex Alpesca, y ordenó la notificación, entre otros, al Consejo Federal Pesquero. Así lo informó hoy el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, quien explicó que la decisión del juez federal constituye, ante la acción presentada por el gobierno provincial, “un acto más de preservación de los bienes de la empresa”. En la práctica, Gilardino destacó que con esta medida del magistrado posibilita “alquilar y ceder” los bienes, pero además agregó que “también es muy importante el tema de los permisos de pesca y la cuota de captura, con lo que se va a poder materializar el alquiler de los barcos”. “Antes teníamos que ir a defender la cuota de captura al Consejo Federal Pesquero, con esta medida vamos a poder disponer plenamente de la misma y solamente el organismo interjurisdiccional federal actuará para refrendar lo decido”, explicó el funcionario provincial. La resolución de Sastre, consecuencia de la presentación realizada por el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, expresa que “debe considerarse a la provincia del Chubut plenamente legitimada para peticionar ante las autoridades nacionales todos los actos e inscripciones necesarios relacionados con la explotación comercial de dichos bienes”. La medida alcanza a los buques Cabo San Sebastián (Matrícula 022), Cabo Vírgenes (Matrícula 024), Cabo Buena Esperanza (Matrícula 02482), Cabo Dos Bahías (Matrícula 02483), Promarsa I (Matrícula 072), Promarsa II (Matrícula 073) y Promarsa III (Matrícula 02096). “De esta manera se regulariza una situación que había quedado pendiente de la gestión anterior, y al requerir esta medida y dictarla el juez estamos en condiciones de disponer plenamente de los buques, permisos de pesca y cuota de captura”, indicó Gilardino. En los considerandos, el juez Sastre indicó que “la provincia del Chubut, en su carácter de ocupante temporario, se encuentra autorizada a realizar todos los actos relativos a los buques y permisos necesarios para adecuarlos a la mayor productividad posible durante la ocupación temporaria, y así cumplir con la finalidad propuesta, autorizando expresamente a la Secretaría de Pesca, para que proceda a la inscripción de los contratos de locación de los buques”. La medida del juez Sastre se dirigió al Ministerio de Seguridad, al Registro Nacional de Buques y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y también al Consejo Federal Pesquero. “Para la procedencia de la medida que se solicita, se exige no sólo la mera verosimilitud sino niveles más intensos de convicción, entre los que anotamos la fuerte probabilidad de que los planteos sean atendibles, o la acreditación de la existencia de un interés tutelable, cierto y manifiesto, eso es la evidencia clara y convincente de que el actor tiene efectivamente razón en el planteo de fondo”, agrega en los considerandos el magistrado. Prensa: Gobierno del Chubut