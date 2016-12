Hernández desmintió que haya despidos en hospitales de Chubut.

Además, el ministro de Salud hizo un "llamado urgente” a la Justicia para solucionar la situación de la morgue del Hospital de Comodoro Rivadavia. El ministro de Salud del Chubut, Ignacio Hernández, aseguró este martes que “bajo ningún punto de vista se han hecho despidos, en absoluto, y mucho menos masivos” en los hospitales de la Provincia, y explicó que “simplemente se ha producido, en algunos casos puntuales, la culminación de mensualizaciones para guardia, que tienen una duración de 365 días y vencen el 31 de diciembre de cada año”.



En tal sentido, Hernández señaló que “son totalmente infundadas las noticias que se han dado por ahí de que hay despidos masivos”, y sostuvo que “la baja natural de estas relaciones laborales suele suceder en forma habitual cuando termina el año”.

“Después de hacer ciertas evaluaciones no se reconocieron las renovaciones de algunos agentes, puntualmente en Comodoro Rivadavia de cuatro personas, que son profesionales: una enfermera, dos psicólogos y un médico”, mientras que “el resto del personal sigue cumpliendo sus funciones”, explicó.



Además, en otros casos también ha habido “profesionales que por distintos motivos no han querido seguir perteneciendo al sistema”, agregó el titular de la cartera sanitaria.



Morgue de Comodoro



Por otro lado, Hernández sostuvo que “la morgue del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia es una morgue, que si bien es antigua, está desbordada de cadáveres judicializados”, razón por la cual efectuó “un llamado urgente a la Justicia para que tome cartas en el asunto y regularice esa situación, trasladándolos a la morgue judicial que ya tiene construida y lista, porque nos trae muchísimos problemas”.



“Independientemente de ello, nosotros ya anunciamos que este año se va a realizar la construcción de la nueva morgue del Hospital Regional, en la que esperamos que no tengamos que soportar la llegada de un montón de cadáveres judicializados, que al no funcionar la morgue judicial sobrecargan muchísimo el trabajo de la estructura del nosocomio”, indicó Hernández. Fuente: Diario Jornada