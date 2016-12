Alpesca: el fiscal Báez apelará la resolución del juez Monti, a quien criticó con dureza.

"La resolución es arbitraria, infundada y los argumentos que valoró para sobreseer a los funcionarios sólo están en su imaginación”, sostuvo el fiscal jefe de Madryn. “El mensaje de Monti es claro: si sos empresario, flojo de papeles y de fondos, pedí plata al Estado, en donde tenés amigos que en 48 horas te solucionan el problema." Causa por los 10 millones: La fiscalía apelará los sobreseimientos dictados por el juez Monti. El Ministerio Público Fiscal confirmó este lunes que apelará los sobreseimientos dispuestos por el juez Fabio Monti en la causa por el crédito de $ 10 millones otorgado a la exApesca –por aquel entonces, propiedad de Omar “Cura” Segundo-, de los cuales sólo se devolvieron $ 1,5 millón.

“Hemos presentado profusa prueba que permitiría demostrar no solo la materialidad del delito de ‘administración fraudulenta’ sino también la forma en que a los funcionarios no les importó si esa plata se devolvía o no, pero ese se ve impedido de producir en un juicio, por eso apelaremos esa decisión que entendemos, arbitraria”, expresó el fiscal Daniel Báez.

El jueves pasado, Monti resolvió que el exgobernador Martín Buzzi y el exministro Coordinador, Carlos Eliceche, vayan a juicio oral y público por “malversación de fondos públicos”. Pero, en su fallo, Monti también dictó los sobreseimientos de Gabriela Dufour, Pedro Zudaire y los directores de Corfo Gustavo Simón, Claudia Mundet, Diego Hernández, Enzo Romero Belastin y Ernesto Siguero, por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautores”, y del “Cura” Segundo, su hijo Juan Pablo y Carlos Molina –ex gerente de Alpesca- por el mismo delito pero en carácter de partícipes necesarios.

“Si bien somos respetuosos de la decisión del juez Monti, entendemos que la resolución es arbitraria, infundada, y los argumentos que valoró para sobreseer a los funcionarios solo están en su imaginación pero no en los fundamentos de su sentencia” sostuvo el fiscal jefe de Madryn.

“Más allá de la cuestión técnica que será ventilada ante la Cámara Penal de Trelew, la lógica indica que dictó un fallo permitiendo la impunidad de los funcionarios públicos que administraron los fondos de la Provincia de manera presuntamente ilícita”, sostuvo Báez, quien lleva adelante la causa junto a la fiscal de Trelew Silvia Pereira dos Santos.

Báez fue crítico de la decisión del magistrado. “El mensaje de Monti es claro: si sos empresario, flojo de papeles y de fondos, pedí plata al Estado, en donde tenés amigos, que en 48 horas te solucionan el problema; sobre todo, no te preocupes en presentar garantías reales suficientes por que no los vas a devolver. Así de sencillo puede explicarse la sentencia de Monti, quien dice que es irregular y sospechoso el trámite, pero que no puede ver la intención de los funcionarios en causar un daño al Estado”, disparó Báez.

“Monti olvida que a la fecha, el eEstado está reclamando 21 millones de pesos por el dinero que Segundo no devolvió”, afirmó el fiscal madrynense a través de un comunicado.

“Es difícil la tarea de un juez, como así la nuestra –sostuvo el fiscal-, pero en este tipo de casos la sociedad observa atónita como los Tribunales son el paso permanente de ladrones de poca monta que cumplen sentencias, y llegado el momento de enfrentar la criminalidad económica, la corrupción, los jueces aumentan sus recaudos técnicos buscando salidas a aquellos que con mayor rigor deben ser juzgados.” Fuente: Diario Jornada