Apareció Enzo: su padre se presentó en la Justicia y el nene ya está con su madre.

El menor de 10 años que hacía más de 40 días había sido llevado por su padre, Norberto Colman, a un lugar por ahora desconocido sin que su madre lo autorizara, fue entregado este jueves por la tarde a Soledad Tapia, su progenitora. Hubo una audiencia en el Juzgado de Familia de Trelew. Enzo, el menor de 10 años que hacía más de 40 días se desconocía su paradero tras ser retirado de la escuela en Trelew por su padre, Norberto Colman, apareció este jueves y ya está en compañía de su madre, Soledad Tapia, quien esta semana había reclamado que la Justicia afine la búsqueda del menor,.



Tapia se presentó el martes en el Juzgado de Familia Nº 2 de Trelew para reclamar que se dispongan nuevas medidas que permitan dar con el paradero de su. Además, denunció que el padre del menor retiró a su hijo de la escuela el pasado 8 de noviembre y desde esa fecha ella no volvió a ver al menor, ni tampoco el chico volvió a la escuela.



“De Enzo no sabemos absolutamente nada, la jueza del Juzgado de Familia Nº 2, Silvia Apaza, ordenó la restitución inmediata al hogar de la madre y una vez que el nene esté conmigo la prohibición de acercamiento por parte del padre, pero cuando Colman es notificado agarra al nene y se lo lleva”, dijo Soledad en el programa “A Tiempo” que se emite por FM Tiempo de Trelew.



Esta tarde, en el Juzgado de Famila de la Dra Apaza se realizó una audiencia en la que no se dispuso ningún cambio en cuanto al régimen de tenencia que se venía manteniendo hasta el momento.



Colman se retiró a su domicilio tras la audiencia.

Fuente: Diario Jornada