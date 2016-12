Bortagaray reemplazará a Bertorini en el IPV Escrito por Javier Chiaramello Lo confirmó el gobernador Mario Das Neves en una entrevista radial. "No hago cambios p/tirar a nadie por la ventana, porque pienso en el futuro” dijo el mandatario. En una entrevista que brindó a FM Sol de Esquel, el gobernador anticipó el primer cambio que realizará tras su regreso al mando el próximo 2 de enero. Será la asunción de Martín Bortagaray en reemplazo de Alejandro Bertorini en el Instituto Provincial de la Vivienda. El ex intendente de Dolavon y actual titular de CORFO asumirá en el IPV aunque aún se desconoce quien lo reemplazará al frente de la Corporación de Fomento Rural. Das Neves dijo a la emisora cordillerana "estoy muy feliz por los últimos cambios, más allá del respeto absoluto que yo tengo por Cisterna" y agregó “no hago los cambios para tirar a ninguno por la ventana, a ningún viejo, porque el primer mayor soy yo” También señaló que no hace cambiso “para tirar a nadie por la ventana, porque pienso en el futuro” y en ese contexto adelantó el cambio de Bortagaray por Bertorini. Fuente: Diario Jornada