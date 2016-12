En la Patagonia se pagará Ganancias desde los $ 45.140 de bruto.

Será el mínimo no imponible que regirá para Chubut y la región, a diferencia del piso de $ 37.000 para el resto del país en los casados con dos hijos. Mientras que un soltero tributará desde los $ 34.000 en el sur del país. El gobernador Mario Das Neves gestionó y obtuvo en Capital Federal durante la reunión con el ministro de Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y los demás mandatarios provinciales, la definición de un mínimo no imponible más favorable para los trabajadores patagónicos que pagan Impuesto a la Ganancias: se ubicará en el caso de las provincias sureñas en los 45.140 pesos, a diferencia de los 37.000 determinados para quienes abonan este gravamen en el resto de las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Luego del encuentro en la Casa Rosada, en el que también participó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; y consultado por el periodismo acreditado en la sede del Gobierno Nacional, Das Neves indicó que “finalmente hemos llegado a un acuerdo, siempre planteando algunas dudas como las hay entre 24 gobernadores, pero hemos consensuado y esta propuesta oficial es superadora de la anterior”.



Término intermedio



“Es un término intermedio entre las dos propuestas que se habían formulado desde el oficialismo y la oposición”, explicó y agregó: “Hemos dado el aval, tiene cosas interesantes que no estaban. Nosotros como patagónicos, de 37.000 que se definieron como mínimo no imponible a nivel nacional, tenemos un diferencial a favor que nos lleva el mínimo a 45.140 pesos, lo cual tiene que ver con el costo de vida y con el porcentaje alto que tenemos de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias; y después hay varios puntos interesantes como por ejemplo en cuanto a los fines de semana y las horas extras, que podrán ser deducidas en el pago del impuesto tal como legítimamente se reclamaba desde los sectores gremiales”.



Das Neves sostuvo que “la realidad de nuestros trabajadores no es como la de los de Catamarca, Jujuy o Salta, somos solidarios pero nuestra realidad es distinta, por eso es que logramos en las charlas con Frigerio que en toda la Patagonia los trabajadores paguen a partir de los 45.140 pesos”.



“Es un 22 por ciento más el diferencial con respecto al resto del país”, precisó el mandatario chubutense.



El acuerdo del gobierno nacional con los representantes de los trabajadores se dio sobre la base de la suba del mínimo no imponible a 37 mil pesos para los casados con dos hijos y a 27.900 pesos para los trabajadores solteros. En la Patagonia se abonará Impuesto a las Ganancias un 22 por ciento por encima de las cifras acordadas para el resto del país.



Ese punto de consenso será debatido con los gobernadores y luego llevado a las dos cámaras del Congreso. El acuerdo también avanzó sobre una idea para excluir del pago de Ganancias a las horas extras de días no laborables, feriados trabajados y viáticos.



Reactivar el consumo



Das Neves hizo hincapié en subrayar que “vamos a apoyar esto porque se trata de más dinero que va directamente al bolsillo de la gente, a manos de miles de trabajadores a los que todos los meses les sacaban la plata producto de un impuesto distorsionado como es el impuesto al trabajo. Esta reforma va a mejorar el poder adquisitivo de la gente y va a ayudar a reactivar el consumo y la actividad económica en Chubut, en la Patagonia y también a nivel nacional”.



Ahora hay que seguir avanzando en el tiempo, hay una cláusula por la cual el mínimo no imponible y las escalas se van a ir actualizando de acuerdo al costo de vida, así que hicimos un toque interesante en algo que venía atrasado desde hace muchos años”, destacó.



Interés de Chubut



Finalmente, Das Neves señaló que “es lógico que cada gobernador plantee los problemas que en tiene su provincia, y que defienda los intereses de su gente, yo apuesto al diálogo de cada región y en ese sentido hemos logrado un acuerdo interesante, porque hemos demostrado que a través de la búsqueda del consenso aún entre quienes pensamos diferente podemos llegar a acuerdos que traen beneficios concretos para la gente. Hemos sabido encontrar puntos de unión para elaborar un proyecto que atiende las demandas planteadas por los diferentes sectores que participaron de la discusión y del debate”, concluyó. Fuente: Diario Jornada