Vidal dijo que la provincia "recibe la mitad de lo que aporta" Escrito por Diario La gobernadora defendió los $25 mil millones de pesos que le giró la Nación, dijo que es la mitad de lo que le corresponde, recordó que está en juicio para recuperar el Fondo del conurbano y también que la mayor cantidad de pobres de la Argentina vive en territorio bonaerense. "La Nación también transfirió fondos a las demás provincias. No de esta magnitud, pero esta transferencia es la mitad de lo que debería transferirse, porque teníamos el Fondo del Conurbano para saldar estas diferencias y luego, fue congelado. Hoy no hay una sola provincia que reciba la mitad de lo que aporta, como es nuestro caso. Aportamos un 40 por ciento del PBI de todo el país y recibimos un 18 por ciento, todas las provincias reciben más de lo que ponen", insistió en la noche del lunes en TN. Tras resaltar el "apoyo permanente" del presidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal disparó: "La mayor cantidad de pobres de la Argentina está en la Provincia de Buenos Aires"; y lamentó que "el resto de los gobernadores no quiere ceder los fondos, esto se ha visto en el Congreso", evidenció.



Vidal se situó como la "primera gobernadora que ha ido a la Justicia" en referencia a la presentación que formalizó y que se encuentra en la Corte Suprema, "estamos reclamando la deuda total, que es el equivalente a más de 400 mil millones de pesos. Por primera vez un gobernador fue a reclamar a la Justicia. El resto de las provincias sabe de esta discriminación y desigualdad", añadió.



La funcionaria explicó que los fondos transferidos, "en realidad son fondos que ya se gastaron el año pasado para pagar los sueldos de diciembre y aguinaldos del 2015. Son adelantos que el Gobierno Nacional nos dio y también sirvieron para los municipios de diferentes partidos políticos".



Relató que esta situación se produce porque "el presidente y el gobernador históricamente se enfrentaban entre ellos por nimiedades, pero nosotros, con el equipo, trabajamos juntos y siempre tuvimos el apoyo del Presidente".



En otro orden, consultada sobre la seguridad, Vidal respondió que "todavía la gente tiene miedo", lamentó el "enorme daño hecho por el narcotráfico", y resaltó que entre las acciones para luchar contra ese flagelo se logró "que la policía entrara en lugares donde no lo hacía, los cambios en el sistema penitenciario, los más de 30 oficiales denunciados por enriquecimiento ilícito y los juries iniciados en el poder judicial". Fuente: Télam