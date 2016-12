La denuncia de Nisman será investigada por el juez Lijo.

Se trata de la causa contra la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, y otros ex funcionarios por presunto encubrimiento de los imputados iraníes por el atentado a la Amia. La causa contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, y otros ex funcionarios por presunto encubrimiento de los imputados iraníes por el atentado a la Amia será investigada por el juez federal Ariel Lijo, según determinó el sorteo de rigor realizado esta mañana por la Cámara Federal porteña tras el fallo de Casación que ordenó abrir una investigación en base a la denuncia que realizara el luego fallecido fiscal Alberto Nisman.



Al respecto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, calificó de "valiente" la decisión de la Cámara de Casación de reabrir la causa que investiga la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman respecto del atentado de la AMIA, y consideró que era algo "extraño" que "un caso que había denunciado un fiscal y promovido otro, con muchas medidas de prueba, siquiera se abriera".



"Era una cosa extraña que un caso que había denunciado un fiscal y promovido otro, con muchas medidas de prueba, siquiera se abriera. Vemos todos los días que se abren causas contra funcionarios del actual gobierno y, haber cerrado este caso sin siquiera eso, era llamativo", dijo el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos en diálogo con radio Mitre. Agregó que en su decisión la Cámara de Casación tuvo "una decisión valiente y unánime para que se investigue y se verifique", y destacó que "ese es el ejercicio más valioso de este año, que el gobierno respeta la independencia judicial y la Justicia puede trabajar sin distorsiones, para que se abran los casos y puedan ser investigados". Fuente: Télam