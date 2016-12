Los gobernadores volverán a reunirse en enero para analizar en conjunto la paritaria docente.

Los mandatarios provinciales más dialoguistas con el Gobierno volverán a mostrarse juntos la segunda quincena de enero para trazar una estrategia común para negociar con los maestros. Los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro) y Miguel Lifschitz (Santa Fe) le adelantaron a Télam que revelaron que, una vez cerrado el capítulo Ganancias (en el que jugaron un papel crucial en la negociación del proyecto de reforma del impuesto finalmente sancionado), ya comenzaron a delinear una nueva convocatoria "para la segunda quincena de enero", donde debatirán "las paritarias docentes y otros pasos a seguir como grupo".



Ese foro de gobernadores, que algunos llaman "Grupo Savoy" por el hotel donde suele reunirse, fue bautizado por el Gobierno como "miniliga" porque, en su origen, agrupaba a media docena de mandatarios provinciales.



Si bien en la última reunión que compartieron, a propósito de Ganancias, eran once los mandatarios presentes o que habían enviado representantes, los mandatarios provinciales consultados esperan que pueda ampliarse en el corto plazo.



"Algunos más se sumarán. Tenemos muchas expectativas sobre el grupo y el primer resultado que tuvimos muestra el camino por donde podemos andar", indicó Weretilneck en referencia al éxito de sus gestiones para consensuar un nuevo proyecto de ganancias con el Gobierno, que la semana pasada se convirtió en ley. El rionegrino destacó que el "grupo es muy horizontal y no hay un gobernador convocante".



"Queremos ser mediadores entre la oposición política del Congreso y el Gobierno, pero también buscamos generar un federalismo activo, más escuchado en la toma de decisiones oficiales", sostuvo Lifschitz, socialista y el único del grupo sin raíces o compromisos en el peronismo.



Según explicaron los gobernadores consultados, el objetivo de máxima de la reunión de enero será conseguir un aumento homogéneo para los maestros en todas las provincias, además de consolidar el grupo y ver qué pasos seguirán el resto del año.



"Nos interesa dialogar con el Poder Ejecutivo y contribuir a la gobernabilidad, pero también defender nuestras provincias y ser actores relevantes en el tiempo que viene, porque los gobernadores son actores políticos importantes en un Gobierno sin mayorías parlamentarias", explico Lifschitz sobre los objetivos del grupo a largo plazo.



En los últimos tiempos el espacio se convirtió en una herramienta donde gobernadores con escasa influencia sobre los diputados y senadores de su provincia pueden hacerse oír en el Congreso, como quedó demostrado con la ley de ganancias. Y también en una voz que el Gobierno buscará mantener conforme, en vista del agradecimiento público que acaba de dedicarles.



Por lo pronto para la reunión de enero ya están convocados los mismos que participaron o mandaron su adhesión a la última reunión (antes de la sanción de la nueva versión de Ganancias) que se realizó el lunes 20 en el Hotel Savoy. Además de Weretilneck y Lifschitz, son Omar Gutiérrez (Neuquén), Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Uñac (San Juan), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Casas (La Rioja) y Hugo Passalacqua (Misiones).



Sin embargo la idea es ampliar el grupo y hacer la invitación extensiva al resto de los gobernadores, explicaron fuentes del grupo. Sólo quedarán al margen los tres de Cambiemos: Ricardo Colombi (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), y Gerardo Morales (Jujuy), porque la miniliga se define a sí misma como "no oficialista". Pero la ausencia es formal. En la práctica los tres radicales están informados por sus vecinos más cercanos, y todos ellos se encuentran y dialogan en las convocatorias formales de la Casa Rosada.



Por sus declaraciones públicas en contra del grupo, no parecen con ganas de sumarse los cuatro gobernadores del núcleo duro opositor al Gobierno, que son Alicia Kirchner (Santa Cruz), Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa) y Carlos Verna (La Pampa), pero nadie descarta sorpresas.



Mientras la miniliga busca ampliar su convocatoria, los más beneficiados parecen los propios gobernadores, que según contaron a Télam ya se reúnen por región para discutir problemas comunes, proponer obras compartidas, y hasta hacer giras comerciales juntos promocionando sus productos.



En mayo de este año, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos hicieron una misión comercial conjunta a China, y su "Región Centro" es uno de los subgrupos más activos de la miniliga. Pero todos emprendieron el camino de "la unión hace la fuerza" con sus vecinos más cercanos.



El mecanismo les abre un camino que hasta ahora no habían explorado, y del que ellos mismos se mostraron sorprendidos. "Con el Gobierno anterior nunca nos hubiéramos podido sentar a conversar. Es una gran diferencia", opinó Weretilneck. Fuente: Télam