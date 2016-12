El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó que, con el acuerdo alcanzado en torno al proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, que será debatido en el recinto de Diputados tras la aprobación de ayer en el Senado, permite demostrar "al mundo" que "la mayoría de los dirigentes está a la altura de las circunstancias". En este sentido, sostuvo que, con la aprobación inicial del proyecto opositor en la Cámara baja del 6 de diciembre pasado, "la imagen hacia los inversores no fue buena porque parecía que lo que primaba era el populismo y la demagogia".



"Sin embargo, pudimos transformarla en una buena noticia en la que los responsables son mayoría", señaló Frigerio en diálogo con Radio Nacional.



En este marco, expresó su confianza en que hoy la iniciativa -consensuada entre el Gobierno, la CGT, la mayoría de los gobernadores y diversos sectores de la oposición- sea sancionada por la Cámara de Diputados: "Ojalá salga hoy", dijo.



Por otro lado, el titular de la cartera política afirmó que "el mundo" no mira al presidente Mauricio Macri porque sabe cuál es el proyecto de su gestión pero sí está "mirando a la oposición", tras lo cual remarcó que "cada uno sabe cómo se comportó en este tema".



Por ello, Frigerio cargó contra el Frente para la Victoria al señalar que, "cuando era gobierno, decía que el tema no se podía discutir", y, ahora, en el marco del debate en torno a Ganancias, pasó a pedir "que se multiplique por cuatro" el mínimo no imponible.



"Pudimos demostrarle al mundo que la mayoría de los dirigentes están a la altura de las circunstancias", subrayó Frigerio en la entrevista que concedió a Radio Nacional.



Sobre las diferencias entre el primer proyecto y el que será tratado por Diputados, sostuvo que aquel "desde el punto de vista filosófico, era más adecuado" pero que el nuevo "es mejor porque es consensuado".



Por último, celebró que se haya dado marcha atrás en relación a la aprobación que había dado inicialmente la Cámara de Diputados al proyecto opositor por entender que, "para corregir una distorsión, no se puede crear otra distorsión". Fuente: Télam