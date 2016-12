Confirman el procesamiento de José López por enriquecimiento ilícito.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas por presunto enriquecimiento ilícito, informaron fuentes judiciales. La sala II del máximo tribunal penal del país confirmó la decisión del juez de primera instancia Daniel Rafecas, quien había sostenido que López era dueño y no inquilino de la casa que ocupaba en Tigre. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron además los procesamientos de María Amalia Díaz, esposa del ex funcionario kirchnerista, y del contador Andrés Galera y el empresario Eduardo Gutierrez, señalados como testaferros.



Los jueces de la sala II -con excepción de Horacio Cattani, que se encuentra de licencia- revocaron además la falta de mérito con la que había sido beneficiada la monja Inés Aparicio y dictaron su procesamiento sin prisión preventiva.



Aparicio fue una de las religiosas que ayudó a López durante la madrugada del 14 de junio cuando fue descubierto mientras intentaba ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.



La decisión de procesar a la monja que aparecía en los videos que registraron el ingreso de López al convento se produjo luego de que el fiscal Federico Delgado apelara el fallo en el que el juez Rafecas la había beneficiado con la falta de mérito.



Al referirse a la vivienda que ocupaba López en Tigre, los camaristas sostuvieron que "pese a que los descargos se orientan a demostrar que la propiedad pertenecía a Gutierrez y que el imputado y su familia eran inquilinos, son variadas las constancias que controvierten tales afirmaciones".



"Tanto el imputado como su esposa aparecen en escena antes que Galera -titular registral entre el 2008 y 2010- iniciara la construcción de la vivienda, comunicándose y reuniéndose con el arquitecto a cargo del proyecto antes de formalizarse su contratación", remarcaron Farah e Irurzun.



"No puede perderse de vista que durante el tiempo que duraron los trabajos, las comunicaciones con Diaz y el propio Lopez en torno a los aspectos vinculados al desarrollo de las obras continuaron, situación que se mantuvo no sólo frente al nuevo titular registral -Gutierrez- sino incluso cuando el imputado y su grupo familiar se encontraban ya habitando el lugar", agregaron.



La causa por enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario kirchnerista López, su esposa y su suegra se abrió en 2008 por denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, en relación al período comprendido entre 2003 y 2008, cuando ya era funcionario.



"La calma instructoria que guió esta pesquisa desde su inicio -lejano en el tiempo-, se vio abruptamente interrumpida la madrugada del 14 de junio del corriente año, cuando José Francisco López fue detenido", sostuvieron los camaristas en una velada crítica a Rafecas. Fuente: Télam