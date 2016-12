El Congreso votará esta semana las reformas a la Ley de Ganancias.

Serán ley las modificaciones al impuesto a las Ganancias luego del acuerdo alcanzado entre el gobierno, los mandatarios provinciales, y la oposición política. El nuevo proyecto implicará que el déficit de las provincias se cubrirá con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El Gobierno celebró el acuerdo con los gobernadores, la CGT y la oposición parlamentaria, que posibilitará que esta semana se conviertan en ley las modificaciones del impuesto a las Ganancias. Ganancias: Frigerio destacó la "enorme responsabilidad" de los gobernadores y confirmó la idea de que sea ley el jueves. El nuevo proyecto que se logró por consenso implicará que el déficit de las provincias –que cubría ese impuesto por $27 mil millones- se cubrirá con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en forma automática durante todo el año que viene.



En una conferencia de prensa, este medíodía, en la Casa de Gobierno los ministros de Hacienda y Finanzas, Alfredo Prat Gay y el de Interior, Rogelio Frigerio bridaron precisiones sobre el acuerdo, junto a varios gobernadores.



El nuevo proyecto sería analizado esta tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, mañana será debatido en el recinto de la Cámara Alta y el jueves pasaría a Diputados, que ese día le daría sanción definitiva, desechando la sanción de la iniciativa anterior que había impulsado la oposición parlamentaria de la cámara baja, fundamentalmente en un acuerdo entre Sergio Massa y Axel Kicillof.



Frigerio explicó que con el apoyo de la mayoría de los gobernadores, el nuevo proyecto ha reinstalado el impuesto al juego, que en la propuesta original del Poder Ejecutivo significaba un ingreso a las arcas estatales de $6 mil millones.



El proyecto de la oposición que había recibido sanción en Diputados reducía ese ingreso a $600 millones.”Con los acuerdos volvimos a imponer este tributo, con otras modificaciones”.



Con ello, explicó Frigerio, se vuelve a respetar el Presupuesto Nacional de 2017 y el valor diferencial va a ser cubierto una parte de ATN, otra con el impuesto a las Ganancias y otra con la coparticipación, con lo cual las provincias llegan a los 27 mil millones que estaban establecidos en el Presupuesto Nacional aprobado recientemente.



Luego Frigerio precisó que con la reforma “un sueldo de 50 mil pesos pagaban un impuesto de $5400; con esta reforma consensuada va a pagar $1700”.

Gobernadores provinciales se reúnen con el ministro del Interior por el tema Ganancias

Previa a la conferencia de prensa, un grupo de gobernadores mantuvo en Casa de Gobierno una reunión con funcionarios del Gobierno, quienes les dieron detalles del acuerdo alcanzado este lunes con la CGT para reformar el impuesto a las Ganancias.



La mayoría de los mandatarios provinciales, que más temprano estuvieron reunidos en el Hotel Savoy de la ciudad de Buenos Aires, ya adelantaron que se “va en el camino correcto” aunque buscan precisiones sobre el costo fiscal que implicará para sus provincias.



El encuentro comenzó a las 11.33 en la Casa Rosada y los mandatarios provinciales fueron recibidos por el vicejefe de gabinete Mario Quintana; los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; de Hacienda, Alfonso Prat Gay; de Trabajo, Jorge Triaca; y el titular de la AFIP, Alberto Abad.



El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó que el acuerdo “va en el camino correcto” y, de aprobarse, será “beneficioso para todos los argentinos”.



Schiaretti: “el acuerdo por Ganancias va en la dirección correcta”

Schiaretti explicó que “el compromiso de los funcionarios nacionales, dicho verbalmente, es que las provincias van a recibir lo previsto en el Presupuesto y que ellos se hacen cargo de diferencia. ¿Cómo? Lo vamos a escuchar a las 11”.



En el mismo sentido, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey -quien no pudo participar de las reuniones por una “fuerte indisposición”- celebró el acuerdo alcanzado con la CGT y dijo que “felizmente se ha recorrido” el camino para “encontrar una alternativa sin desfinanciar a las provincias".



“Existían alternativas para encontrar un camino que, sin desfinanciar a las provincias, permitan solucionar justos reclamos de los trabajadores que pagan o pagarían impuesto a las Ganancias. Felizmente, ese camino se ha recorrido y, seguramente, tengamos muy pronto una ley superadora”, dijo Urtubey, que fue reemplazado en la reunión por el vicegobernador salteño, Miguel Isa.



En tanto, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, afirmó que "el Gobierno ha dado el paso correcto" al consensuar con la CGT y también anticipó su apoyo a la propuesta.



"El Gobierno ha dado el paso correcto. Creo que la reacción ahora fue buena, no fue buena al principio, de mandar esto sobre la hora, sobre el final, sin estar consensuado con los gobernadores y la CGT", señaló el mandatario chubutense en declaraciones a radio Continental, en las que anticipó que va dispuesto a “apoyar porque no soy un loquito que anda con una gomera tirando piedras, creo en lo institucional".



Por su parte, Gustavo Bordet de Entre Ríos, destacó la “voluntad de consenso para buscar el más amplio de los acuerdos” y dijo que en la reunión de hoy “se va a conversar sobre el costo fiscal que representa para las provincias”.



“Vamos a ver cuánto es la diferencia y poder plantear distintas alternativas y propuestas para que no sea excesivo el costo fiscal”, aseveró a la prensa tras la reunión en el hotel céntrico.



El mandatario de Neuquén, Omar Gutiérrez, también remarcó la importancia de “poder llevar adelante distintas instancias de diálogo para encontrar una solución responsable y seria” y aseveró que en esta discusión “no existe la posibilidad de que hayan ganadores y perdedores”.



Más cauto, Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, indicó que “todavía no está definido el impacto que esto produce en las finanzas de las provincias” y sostuvo que “este proyecto genera hacia las provincias pérdidas de recursos, así que veremos porque recién estamos empezando a trabajar y recibiendo los primeros números”.



El mandatario de Santa Fe, Miguel Lifschitz, señaló que “es bueno satisfacer reclamos por Ganancias cuidando a las provincias", pero advirtió que “hay que hacer las cosas de manera gradual” y añadió que “no es justo que las provincias seamos el jamón del sandwich".



Por último, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, remarcó en radio Rivadavia que “el diálogo es el mecanismo para resolver los conflictos”, consideró “oportuna” la convocatoria que hizo el gobierno a la CGT ayer, y pidió esperar para ver “cuál es el mensaje del gobierno a través del ministerio del Interior" en la reunión que comenzó hace instantes. Fuente: Télam