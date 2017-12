Comodoro Rivadavia: Subsecretaría de Servicios Públicos agiliza trámites para concretar proyectos de instalación de servicios en barrios y loteos Escrito por Diario El gobierno provincial apuesta a regularizar la provisión de servicios públicos en barrios de la ciudad de Comodoro Rivadavia y con ese propósito, vecinos y representantes de asociaciones vecinales mantuvieron un encuentro con el jefe del área gasífera de la Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, Sergio Ramón. El funcionario atendió consultas y recepcionó las demandas de distintos sectores de la ciudad que en la actualidad no se encuentran conectados a redes de gas natural en barrios y loteos como Bella Vista Sur, Bella Vista Oeste, Arenales; El Atardecer, Loteo Feijoó, Los Tres Pinos y Malvinas entre otros. Y del mismo modo, se mantuvo un encuentro similar con las vecinales de Presidente Ortíz, Castelli, Quirno Costa; Bella Vista Norte y Stella Maris que intenta avanzar con un proyecto que brindará servicio a doscientas familias del sector. GESTIONES

“Por un expreso pedido del gobernador Mariano Arcioni nos reunimos con vecinos y representantes de asociaciones vecinales de Comodoro Rivadavia. Expusieron sus casos y realizaron consultas respecto a cómo poder llevar adelante los trámites tanto de inicio de proyectos de redes de gas como de otros servicios; la documentación presentada y demás”, explicó Ramón.

El representante de la Subsecretaría de Obras Públicas hizo referencia a la regularización de las correspondientes mensuras ya que en muchos casos, los terrenos fueron vendidos sin servicios, en contraposición con las ordenanzas en vigencia. “Todos expresaron su necesidad de contar con servicios. En general hay muchos con problemas de mensura ya que se entregaron sin escritura. Si bien el tema no nos compete, aclaramos que sin éste requisito no pueden solicitarse proyectos de conexión”.

Ramón se mostró dispuesto a repetir éste tipo de encuentros con la idea de agilizar lo que implique el acceso a los servicios en los sectores que reflejan la expansión de Comodoro Rivadavia en los últimos años. “Pensamos seguir comunicados con los vecinos, inclusive hemos cruzado teléfonos para que nos consulten o podamos ayudar en alguna tramitación ya que estamos en Rawson y sabemos lo difícil que puede resultar trasladarse. Estamos a disposición”, finalizó el jefe del área gasífera quien expresó a los vecinos en nombre del Estado, la necesidad de un trabajo integrado inclusive con el municipio local.