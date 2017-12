El puerto de Comodoro continúa afectado a un operativo internacional sin precedentes Escrito por Diario Desde el 20 de noviembre el puerto de la ciudad de Comodoro Rivadavia es escenario de un gran operativo de búsqueda y rescate del submarino ARA San Juan. A la fecha atracaron seis buques: el Sophie Siem, Skandi Patagonia, El Maitén, ARA Puerto Argentino, ARA Robinson y ARA Islas Malvinas, todos con el objetivo de encontrar al submarino perdido. La administración del puerto local colabora en todo lo solicitado por las Fuerzas de Estados Unidos y argentinas, disponiendo de la infraestructura portuaria para la operación de búsqueda y rescate sin precedentes. “Estamos frente a un acontecimiento extraordinario y único en la historia, no sólo por las características de la operativa sino porque se trata de un operativo con fines humanitarios donde participa gran parte de la comunidad internacional” afirmó el administrador Favio Cambareri. “Esta noticia conmociona al mundo y recibimos agencias de noticias argentinas, rusas, norteamericanas y francesas que efectúan un reporte diario de lo que ocurre en el puerto” dijo Cambareri, agregando que “estamos ante un acontecimiento que forma parte de la opinión pública nacional”. “Actualmente -agregó Cambareri- se están realizando trabajos en el buque ARA Islas Malvinas, pero no de la envergadura que se hicieron en el buque Shophie Siem. Esto es más sencillo sin embargo no deja de ser complejo” destacó, agregando que “el equipamiento ruso que traslada en el ARA Islas Malvinas tiene un robot capaz de descender 1000 metros y se llama Pantera Plus”. En ese sentido, el administrador destacó que “hasta el momento han ingresado seis buques al puerto y está prevista la llegada de dos buques más que se sumarán al mega operativo” dijo, mencionando que “el puerto está a disposición y en alerta como centro logístico de todo el operativo”. “A la altura de las circunstancias” El director del Puerto de Comodoro Rivadavia, Rolando Caviglia se refirió al significado que tiene para el puerto local un operativo de estas características, en el cual intervienen muchos países en la búsqueda del submarino y dijo que “conocimos la fuerza del pueblo metalúrgico que tiene la ciudad de Comodoro que se sumó a la infraestructura y los servicios del puerto”. “No hemos tenido accidentes y se han hecho tareas que nunca pensamos” sostuvo, agregando que “el puerto cuenta con equipamiento de todo tipo y estamos a la altura de las circunstancias. Lo que necesitaron lo tuvieron”. Con respecto a los buques pesqueros, el director sostuvo que “se siguió trabajando perfectamente porque tenemos un muelle pesquero separado del ultramar y no se paralizó ningún trabajo del puerto”. Esperanza y voluntad “El puerto está preparado y el personal también, estamos todos movilizados con mucha esperanza y voluntad” dijo el jefe de Seguridad Portuaria, Marcelo Gauto. “Se han hecho tareas que nunca se habían realizado en este puerto, desde lo básico que fue recibir al buque Sophie Siem hasta hacer una adaptación de cubierta, lo cual es tarea de astillero en seco pero acá se hizo en cuatro días amarrado a muelle” señaló Gauto, agregando que “nunca se hizo esto por eso la admiración de ingenieros de Estados Unidos que supervisaron el trabajo de los argentinos”. Gauto destacó el “trabajo” del arquitecto Fernando Mercado quien fue el enlace entre los argentinos y norteamericanos traduciendo en inglés todas las operaciones que debieron realizar en materia de montaje y soldadura en el buque Sophie Siem.