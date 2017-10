Empresa de arenas silíceas contrató a un ex trabajador de Pepsi Escrito por Diario Una empresa privada que viene desarrollando en Dolavon la industrialización de arenas silíceascontrató a un ex empleado de la Pepsi para el sector operativo de la planta. A través del Ministerio de la Producción, que conduce Pablo Mamet, conjuntamente con la Municipalidad de Trelew y la CGT del Valle, que lidera Luis Collio, gestionaron este puesto de trabajo para el ex trabajador de Pepsi. Esta propuesta laboral surgió debido a que la empresa estaba en la búsqueda de un técnico electromecánico, por lo que funcionarios y miembros de la CGT hicieron de nexo entre la planta y el ex empleado de la planta de gaseosas para que se pueda concretar el ofrecimiento. Cabe destacar que la empresa industrializa arenas silíceas para vender a empresas petroleras que la utilizan para fracking La idea del gobierno provincial, el municipio y la CGT es poder seguir buscando soluciones para con los trabajadores de la Provincia. Por otro lado, se está evaluando organizar capacitaciones para que ex trabajadores puedan contar con más herramientas a la hora de la búsqueda de un puesto de trabajo genuino.