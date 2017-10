La Secretaría de Pesca entregó más de 6 mil litros de leche líquida a diferentes organizaciones sociales Escrito por Diario Alcanzó a organizaciones sociales sin fines de lucro del Valle y, a través del Ministerio de Familia y de Chubut Deportes, a toda la Provincia. El gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Pesca de la Provincia, que conduce Adrián Awstin, efectivizó esta mañana la entrega de 6.336 litros de leche líquida que fueron obtenidos mediante el cobro de multas labradas por infracción a la legislación pesquera vigente. Formaron parte del acto formal, celebrado en las instalaciones de Chubut Deportes, la ministro de Familia, Leticia Huichaqueo; el secretario de Pesca, Adrián Awstin y su equipo de trabajo; el presidente de Chubut Deportes, Walter Ñonquepán, y representantes de las organizaciones sociales que recibieron las donaciones. Durante el acto, Awstin destacó que "pudimos transformar por segunda vez, algo malo que es la ilegalidad, en algo bueno, obteniendo más de 6 mil litros de leche que se fueron canjeando a partir de diversos secuestros que se fueron haciendo" y agregó que "antes, esto no se hacía, la mercadería directamente era tirada a un basural y se tapaba, provocando inconvenientes ambientales, olores y diferentes problemas, y hoy pudimos revertir toda esa situación", continuó. "Cuando decidimos entregar los litros de leche a las diferentes organizaciones, nos comunicamos con sus representantes pero no para preguntarles de qué color político son, y de hecho preferimos hacer la entrega con posterioridad a las elecciones, y esto lo hacemos así porque sabemos lo bien que trabajan estas organizaciones, la cantidad de niños que son atendidos y así nos aseguramos que la entrega llegue a donde tiene que llegar", indicó el funcionario. "En momentos de crisis hay que tener ingenio para generar alternativas que permitan superarlas. En este caso particular, Chubut Deportes tiene un gran desafío que son los Juegos de la Araucanía, y el Ministerio de Familia, es una cartera difícil de llevar adelante con dinero, aún más en épocas de crisis, por esto contribuimos también con ellos", detalló. Y concluyó informando que "tenemos programadas nuevas entregas futuras, porque ya iniciamos el proceso necesario para que esto sea así y aprovecho a felicitar a mi equipo de trabajo, que lleva adelante un trabajo difícil, porque no es grato detener un camión, secuestrarle la mercadería con todo lo que ello implica como amenazas, por ello agradezco este trabajo", culminó. Por su parte, Walter Ñonquepán se refirió a las organizaciones sociales y puso de relieve el trabajo cotidiano que realizan. "Ésta es una forma de agradecer y homenajear a todas las personas que día a día trabajan con el corazón, acompañando a muchos jóvenes y niños y colaborando no sólo con alimentación sino también desde la contención" y agregó que "siempre estamos ideando y tratando de generar nuevos aportes y trabajos conjuntos que nos permitan colaborar". "También agradecemos la donación que nos realizó a nosotros la Secretaría de Pesca, que permitirá solventar una parte de los gastos de los Juegos Binacionales de la Araucanía", cerró. Finalmente, al hacer uso de la palabra, la ministro Leticia Huichaqueo dijo que "quiero agradecer tal y como hizo Walter (Ñonquepán) tanto a la Secretaría de Pesca, como así también a las instituciones que llevan adelante trabajos solidarios con compromiso, pensando siempre en el otro, lo que demuestra que son personas de bien". Y anticipó que "a ustedes y a otras organizaciones vamos a convocarlas en el mes de noviembre para que en Rawson podamos sentarnos todos en una mesa y empezar a trabajar en forma conjunta sobre aquellas situaciones que ustedes ven a diario y que nosotros como Estado debemos acompañar". SIGNIFICADO DEL APORTE En otro sentido, la representante de Cáritas Rawson, Liliana Romero, dijo que "lo pequeño, sumado, se hace enorme, y nosotros tenemos el servicio de copa de leche para 30 niños y a las madres de niños de entre 2 y 5 años, que todavía no van a la escuela, pero que igualmente contribuimos con ellas". Y al tiempo destacó que "para nosotros es fundamental poder contribuir con la alimentación de los niños, hace que el día de mañana tengan un desarrollo mental mucho mejor que el que están teniendo ahora". Por su parte, la referente del Área Vecinal 20, Alejandra Ortiz, aseguró que "es un reconocimiento importante el que nos han hecho hoy, al poner de relieve el trabajo que llevamos adelante en un área que es muy grande y es una ayuda fundamental, sobre todo por la importancia de la leche en la nutrición de los pequeños". En último lugar, la encargada de Muchas Manos Por Trelew, destacó que "ayudamos a diferentes merenderos, comedores y familias de la ciudad. Para nosotros es crucial este aporte, porque la leche es lo que más se necesita". ANTECEDENTES Esta es la segunda vez que desde la Secretaría de Pesca se hace un uso social del dinero resultante de multas por infracción a la legislación pesquera vigente, ya que en diciembre del 2016, mediante el mismo mecanismo, se cobró un equivalente a 4.500 litros de leche a una empresa local que transportaba langostinos sin la documentación pertinente. Dicha entrega, que se concretó a principios de este año, benefició a pobladores de diferentes puntos de la Meseta, a quienes se llegó a través del Ministerio de Familia y Promoción Social; a niños y jóvenes que participaron de eventos comunales organizados por Chubut Deportes y a más de siete centros asistenciales de Rawson. ENTIDADES BENEFICIADAS Las doce instituciones de la ciudad de Rawson que se beneficiaron con la entrega, son: APADEA; comedor Copa de Leche Todo Vuelve; Asociación Vecinal Área 17; Asociación Vecinal Área 20; Centro de Salud Área 12; Jardín Maternal Municipal Nº 2411; CAF Ruca Cumelén; Caritas Parroquial; Escuela Provincial Nº 202, Jardín Provincial Nº 4004; Copa de Leche El Merendero; y, Centro de Jubilados y Pensionados. Además, se le entregará a la Iglesia Nueva Vida de la localidad de Río Pico y a Muchas Manos por Trelew y Exploradores de Don Bosco de la ciudad de Trelew.