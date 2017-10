Comodoro Rivadavia fue sede de la Primera Jornada Provincial de VIH y Derechos Escrito por Diario Con el propósito de actualizar información relacionada con el VIH y los derechos de las personas que tienen el diagnóstico, el Ministerio de Salud de la Provincia en forma conjunta con el Ministerio de Salud de Nación y el municipio de Comodoro Rivadavia organizaron este miércoles, las primeras Jornadas Provinciales de VIH y Derechos. El encuentro destinado a distintos sectores de la comunidad se desarrolló en el Centro de Información Pública (CIP) y contó con la presencia de las directoras de Epidemiología y Patologías Prevalentes de la provincia, Teresa Strella; del Area Programática zona sur, Mariana Fernández y del Hospital Regional, Miriám Monasterolo como así también, el secretario de Salud municipal, Carlos Catalá, el coordinador de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección Nacional de VIH, Fabio Nuñez, entre otros. Durante la jornada de información y actualización se abordó un amplio temario, que incluyó aspectos legales del VIH, confidencialidad del diagnóstico, el estado frente a la vulneración de derechos, red de contención jurídica, obras sociales y prepagas, conflictos y procedimientos. El encuentro finalizó con un taller de resolución de casos testigos, discusión y conclusiones. Nuevas estrategias La directora de Patologías Prevalentes del Ministerio de Salud de Provincia, Teresa Strella afirmó que “la idea de ésta jornada de salud es sensibilizar a los diferentes actores de la sociedad, acercarles información y actualización relacionada con el VIH y la asistencia a las personas que tienen el diagnóstico”. “La Provincia de Chubut está en una meseta desde hace diez años, lo cual no significa que la epidemia se esté diluyendo o que haya menos casos, esto tiene que ver con la cronificación de la enfermedad que hoy por hoy, ya no es lo que todos conocimos en el inicio de la epidemia” explicó la directora del área. “Estamos viendo con preocupación que hay pérdida de la percepción de riesgo en relación al cuidado y han comenzado a aparecer casos de VIH en grupos que antes pensábamos controlados, por eso comenzamos a establecer estrategias nuevas para abordar la temática” enfatizó Strella recordando que “el testeo voluntario está en marcha desde hace muchos, no se necesita la prescripción médica”. “En los últimos diez años en la provincia se reportaron alrededor de 98 a 100 casos nuevos, dentro de los cuales mayoritariamente son varones” dijo Strella, agregando que “el varón es el que llega tarde al testeo. El 63% de los varones del 2016 llegaron tarde al testeo, es decir en una etapa avanzada de la enfermedad. La mujer accede más fácilmente que el varón por una cuestión cultural”. En ese sentido, Strella destacó que “todos los años hay un ligero incremento de los casos de VIH en personas mayores de 40 años, esto tiene que ver con la pérdida de percepción de riesgo y visualización de riesgo en el otro” remarcando que “por eso es conveniente llegar a todos, los adolescentes, adultos y adultos mayores”. “Cada año se detectan casos de HIV en mayores de 60 años y en algunos mayores de 70 años, esto significa que la persona no deja de estar en riesgo para enfermedades de transmisión sexual porque se vaya alejando de la juventud” agregó por último la doctora. Amplia participación “Nos sorprendió la convocatoria, mucha participación de distintas profesiones y nos pareció importantísimo trabajar el tema de VIH desde la perspectiva de derecho que tiene una persona diagnosticada con esta enfermedad” sostuvo la directora del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Miriám Monasterolo. “El mayor debate está puesto en la accesibilidad, en la posibilidad de que todos reciban atención oportuna y en acompañar a esa persona diagnosticada” dijo Monasterolo. Por su parte, el coordinador de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección Nacional de VIH, Fabio Nuñez señaló que “vinimos a aportar el saber técnico y algo de la experiencia desarrollada en Nación en los últimos años acerca de la temática, para pensar en conjunto una respuesta que ponga el enfoque de los derechos humanos de salud en el centro de la escena”. “Nos gustaría llegar a todas las provincias, pero tenemos que reconocer que Chubut es una de las provincias más inquietas en este tema” afirmó Nuñez, mencionando que “hasta el 2016 venimos en una meseta, no logramos disminuir los casos pero tampoco tenemos un aumento de casos, tenemos algunos aumentos de enfermedades de transmisión sexual como sífilis”.