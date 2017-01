Inundaciones: estiman una cosecha total con una merma de 5,2 millones de toneladas y US$ 1050 millones menos.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la cosecha total de granos 2016/2017 se recortará en 5,2 millones de toneladas por el impacto de las inundaciones. De esta manera, contra los 124,9 millones de toneladas que preveía en diciembre pasado, ahora calcula 119,7 millones de toneladas. Además, la entidad proyectó preliminarmente en US$ 1050 millones el costo productivo de la inundación. Según la Bolsa rosarina, la pérdida productiva se compensará con un mayor precio para la mercadería comercializada. En rigor, había calculado en US$ 26.000 millones el ingreso total generado por la producción y ahora la caída en valor será de US$ 200 millones menos a esa estimación. Por cultivo, de una intención inicial de siembra de 19,65 millones de hectáreas, unas 350.000 hectáreas "directamente no lograrán completarse". En tanto, de 19,3 millones de hectáreas que fueron sembradas, "se calcula que 660.000 se perdieron por los cinco eventos extremos de lluvias". Así, entre el área no sembrada y los lotes perdidos por anegamientos "la superficie cosechada de soja que se proyecta para la campaña 2016/17 ha sido recortada en casi un millón de hectáreas". En toneladas, calcula 52,9 millones de toneladas de soja, 1,5 millones de toneladas menos que los 54,4 millones proyectados en diciembre último. Pese a la merma productiva, por el factor precio el valor de la producción de soja pasó de US$ 14.150 millones en diciembre a US$ 14.350 millones actuales. Para el maíz, la superficie para grano comercial bajó en 200.000 hectáreas, "quedando 5,8 millones a nivel nacional". Además, consignó que "el agua arrasó con unas 550 mil hectáreas adicionales". En este cereal proyectó una merma de 2,7 millones de toneladas con una cosecha que ascendería a 37,9 millones de toneladas. En el caso de este cultivo, según la Bolsa rosarina la suba de precios no compensa la merma productiva. "Podemos hablar de un valor interno de la producción de maíz 2016/17 de US$ 5650 millones cuando un mes atrás calculábamos un aporte de alrededor de US$ 5900 millones", concluyó.