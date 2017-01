Desmienten rumores sobre las colonias de verano. Escrito por Diario "Se hacen circular rumores falsos porque quieren opacar el trabajo que se hace con cinco mil chicos", dijo el presidente de Comodoro Deportes Othar Macharasvili y se ocupó de desmentir los rumores de que no habrá más paseos a Rada Tilly y una presunta pelea con cuchillos en zona norte. Una cadena de WhatsApp y Facebook recogía indignación entre los padres de niños y adolescentes que asisten a las colonias de vacaciones de Comodoro, allí se advertía que después del episodio con la menor olvidada no volverían los paseos por Rada Tilly "culpando a los chicos de un error de los profesores". La información, fue desmentida por el presidente de Comodoro Deportes Othar Macharasvilli, quien respondió a la consulta de El Patagónico informando que ayer mismo los niños fueron a villa balnearia. "Sí, hemos afinado la organización interna y definimos que van a ir divididos en grupos de 35 lo que nos permite tener mejor control porque todos los chicos viajan sentados en los colectivos", explicó. El resto de los días de la semana se programaron actividades en los alrededores de Comodoro Rivadavia: en el parque Saavedra, Chalet Huergo y las playas cercanas. En cuanto, a otro rumor que circuló en zona norte donde se advertía que los niños ya no almuerzan con cuchillos porque uno de ellos intentó atacar a un compañero. "Esto también es absolutamente falso, los chicos no usan cuchillos en el almuerzo desde siempre", aseveró. Todos los dichos y entredichos que circulan en redes sociales en torno a las colonias de verano que reúnen a unos cinco mil niños de toda la ciudad para Macharasvili tienen en el trasfondo la intención de empañar el trabajo social que se está realizando. "Los rumores que echan a andar en Facebook y se hacen chistes de mal gusto con la intención de empañar lo que se está haciendo, tiran rumores por tirar para ver cómo rebotan, cuando lo cierto es que después de los hechos que se hicieron públicos no hubo otro problema. Sólo las cuestiones que siempre se atienden de temas de salud o cuestiones del hogar, eso no ha aumentado, aumenta de manera proporcional a la cantidad de chicos con la que trabajamos cada año".