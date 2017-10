Comodoro Rivadavia: Pagani se reunió con funcionarios de Nación y el municipio para definir continuidad de obras

El ministro de Infraestructura de la provincia Alejandro Pagani se reunió en Comodoro Rivadavia con el subsecretario de Planificación Territorial de la Nación, Fernando Álvarez de Celis y funcionarios del municipio local para definir la continuidad de obras planificadas en distintos sectores de la ciudad relacionadas con la recuperación tras el temporal sufrido en el mes de marzo. El avance en obras de pavimento, servicios públicos y viviendas fueron los puntos más destacados.

Pagani destacó el trabajo integrado para avanzar en obras vinculadas a la reconstrucción de Comodoro Rivadavia como también las planificadas en materia de pavimento y servicios públicos. Durante su visita, el funcionario recorrió la obra de los quirófanos en el Hospital Alvear y las Escuelas 147 y 770 del barrio Astra. Y del mismo modo, coordinó con la Delegación de Obras Públicas tareas de mantenimiento preventivo en edificios escolares. Respecto al encuentro con autoridades municipales y nacionales, el ministro remarcó la necesidad de trabajar “sobre las coincidencias” y en sintonía para dejar de lado las posibles disidencias. “Podríamos haber llegado más rápidamente a las soluciones aunque a veces los tiempos nos condicionan”.

Se abordaron temas vinculados con obras de pavimento; las 71 viviendas para familias afectadas por el temporal y los pluviales en las zonas norte y sur de la ciudad. “Antes de fin de año debiera estar la obra de pavimento adjudicada y en marcha. Respecto a Hábitat pedimos el apto técnico para el barrio Las Américas y que se pueda llamar a licitación y también “apurar” otros dos convenios que están presentados, en el Moure y en la Fracción 14 y 15. La semana próxima presentaremos la del Stella Maris y nos estaría faltando Laprida que nos llevaría un mes más”.

En cuanto a los pluviales adelantó una reunión en Buenos Aires con los equipos técnicos y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. “Ya le daríamos la última mirada a dos temas importantes que tenemos como son el de la zona norte, en Mosconi y el de la zona sur, que es la más complicada de definir en cuanto a la disponibilidad de las tierras. Una condición importante es tener definida la disponibilidad de las tierras”. Explicó Pagani que a partir de esas definiciones “diferenciamos varias etapas, una primera con los reservorios, una segunda con la descarga al mar del pluvial de la avenida Roca y su desembocadura en el mar y una tercera etapa que son los conductos que van por las calles paralelas como Polonia y La Razón”.

Por último sostuvo que se hizo un abordaje sobre “algunas obras que ha licitado la provincia en el marco de los compromisos que hemos asumido, fundamentalmente la protección del arroyo La Mata y de la zona costera de Km. 5 en la calle Arenales en el barrio Usina. Esas obras están licitadas y están para adjudicarse así como la pavimentación de una parte de la avenida Chile”, resumió. CONCLUSIÓN DEL ACUEDUCTO

El ministro Pagani se refirió a los avances en el proyecto de Repotenciación del Acueducto confirmando la modificación en la traza original. “Lo resolvimos con una resolución que le entregamos al titular del ENOHSA. Evidentemente la Municipalidad de Sarmiento no tenía la voluntad de resolverlo así que nosotros actuamos como exigía la circunstancia”, manifestó el funcionario al indicar que se va a pasar por tierras que son propiedad del Estado provincial, por lo que ya están dadas las condiciones para que la obra concluya sin contratiempos.

“Estamos abocados a cumplir con los superficiarios, hemos firmado un convenio para hacerles entregas de materiales eléctricos en algunos casos por lo que ya iniciamos los procesos de compra. Cuando el Acueducto esté en marcha, les realizaremos las conexiones correspondientes”. Precisó que los plazos de obra finales “se han visto demorados porque no había definición en el tema del paso por Sarmiento, pero lo que sí tenemos garantizado para fines de diciembre es lo que tiene que ver con la repotenciación de la planta. No se terminará el Acueducto nuevo, lo que implicará que habrá más disponibilidad de agua pero no se va a poder transportar todo lo necesario para cubrir la demanda que tiene Comodoro hoy. Se llegaría al 85 por ciento, lo cual mejorará la situación de años anteriores”.