Este lunes no habrá clases en el turno mañana en las escuelas donde se vota. Escrito por Diario Será para que se realicen tareas de limpieza y desinfección. La actividad será normal durante la tarde. Los docentes y no docentes afectados como autoridades de mesa, tendrán asueto el lunes. El Ministerio de Educación recuerda que debido a las elecciones legislativas, este lunes 23 no habrá clases en el turno mañana en las escuelas afectadas a los comicios. De este modo, y como es habitual cada vez que se producen elecciones, el lunes no habrá clases sólo durante el turno mañana y en los establecimientos donde se vota para que puedan realizarse tareas de limpieza y desinfección. Por otra parte, los docentes y no docentes convocados como autoridades de mesa, tendrán asueto el lunes 23. Deberán justificar la ausencia ante las autoridades del establecimiento en donde prestan funciones, presentando el certificado correspondiente.