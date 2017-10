Elecciones legislativas: En Comodoro Rivadavia hay 800 DNI para ser retirados. Escrito por Diario El Ministerio de Gobierno de la Provincia, a través del Centro de Documentación Rápida Delegación Comodoro Rivadavia, informó que en la oficina ubicada en calle Dorrego 732 de dicha ciudad, se encuentran aproximadamente 800 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) para ser retirados por la comunidad. El director del Centro de Documentación Rápida, Sergio Pérez recordó que “este fin de semana los Registros Civiles atenderán en horario especial en el marco de las elecciones legislativas a efectuarse este domingo 22 de octubre” y agregó que “vamos a abrir las puertas del Registro Civil el domingo desde las 8 hasta las 18 horas”. Pérez señaló que “después de las elecciones vamos a efectuar un operativo para que la ciudadanía retire su correspondiente DNI porque después del año de estar en la oficina, estos se envían al Registro Nacional de la personas para que sean destruidos”. “Este año tuvimos un particularidad de que muchas personas vinieron a confeccionar el DNI debido a la situación climática que vivió Comodoro pero creemos que luego los encontraron o las aguas bajaron y no fueron retirados de nuestra oficina”. “Todas las dependencias del Registro Civil van a estar abiertas el día de la elección, sin embargo en las PASO no hemos tenido un buen resultado porque la comunidad no se acercó a retirar su DNI” afirmó Pérez, agregando que “esperamos que en esta oportunidad se revierta la situación”.