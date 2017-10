Arcioni: “Somos parte de un proyecto que lidera Mario Das Neves y pedimos que renueven su confianza” Escrito por Diario El vicegobernador y candidato a diputado nacional por Chubut Para Todos, Mariano Arcioni, destacó el respeto en el cual se desarrolló la actividad preelectoral de los candidatos del resto de las fuerzas, llamando a la sociedad a ejercer su derecho democrático el próximo domingo cuando se celebren las elecciones generales en todo el país. Valoró la tarea de la militancia y reconoció hacer visitado la totalidad de las ciudades y pueblos del Chubut. “Somos parte de un proyecto provincial que lidera Mario Das Neves y que espera consolidarse en las urnas. Les pedimos que renueven su confianza, queda mucho por hacer y tenemos el compromiso y la vocación”, expresó Arcioni. Tras participar en un debate radial en Comodoro Rivadavia, el actual vicegobernador resaltó este jueves la conducta expuesta por sus eventuales adversarios políticos. “Somos respetuosos de los otros candidatos que se presentan en la elección, no hubo agravios, ni ataques personales y cada uno defendió sus argumentos aún con las diferencias del caso en total libertad. Ese es el mensaje que debemos transmitir a la sociedad. Podemos discutir, enfatizar y marcar posiciones ideológicas diferentes pero nunca faltándonos el respeto”. Valoró el vicegobernador que los legisladores realicen un detalle de sus actos de cara a la sociedad, inclusive involucrándose en temas que trasciendan lo netamente legislativo.

Sobre las elecciones del domingo expresó que “uno aspira a tener las dos bancas en el Congreso de la Nación, competimos con esa aspiración. Somos un equipo y trabajamos de esa forma” remarcó, en relación a su compañera de fórmula Rosa Muñoz, al tiempo que recordó que “se han suspendido los actos de campaña a raíz de los hechos que son de público conocimiento”. Arcioni también resumió su expectativa ante la que será su tercera elección como protagonista en las boletas. “Estoy confiado por el trabajo realizado. Nunca hemos dejado de gestionar, de viajar y atender las demandas de la gente. Esto ha trascendido la campaña ya que desde diciembre del 2015 tomamos esto como una consigna. Queremos llegar a cada ciudadano, escuchar propuestas y sobre todo, darle a la región todo lo que se merece”. Insistió en la necesidad de incluir a la Provincia en un esquema de auténtico federalismo. “No se trata de una discusión superficial. Necesitamos poner en movimiento al Chubut, generar empleo y poder recuperar la productividad que se ha perdido. Para eso necesitamos ser competitivos, sentirnos incluidos y no perjudicados. No pedimos que nos regalen nada, sino que nos den lo que merecemos”, afirmó. Por último reivindicó el rol estratégico del gobernador Mario Das Neves. “Es un ejemplo a seguir, un líder y un estratega irrepetible. Nos enseña todo el tiempo y nos marca el rumbo a seguir. Sin dudas es el político más importante de la Provincia y de la Patagonia, por él nos esforzaremos para lograr un nuevo triunfo en las urnas”, concluyó.