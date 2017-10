Jerónimo García: “Arcioni es el único candidato que prioriza los intereses de la Provincia” Escrito por Diario El jefe de Gabinete provincial efectuó un análisis político de cara a las elecciones legislativas que se realizarán este domingo 22 y valoró el candidato del frente electoral que lidera el gobernador Mario Das Neves. El ministro Coordinador de Gabinete, Jerónimo García, sostuvo este jueves que “Arcioni es el único candidato que prioriza los intereses de la Provincia”. Efectuó un análisis de cara a las elecciones legislativas que se realizarán este domingo y señaló que “en lo personal creo que a nuestro espacio Chubut Para Todos nos va a ir bien porque la gente va a votar al candidato que defienda los intereses de la Provincia por sobre los que responden a lineamientos nacionales”. En ese sentido afirmó que “Mariano Arcioni es el único candidato que prioriza los intereses de la Provincia”. García sostuvo que “el margen de maniobra que tiene un diputado nacional de una provincia como Chubut, que responde nada más que a los intereses de esa Provincia y de sus ciudadanos, tiene un valor fundamental por cómo está planteado el sistema político en la Argentina”. El ministro Coordinador explicó que “si vos pertenecés a un espacio que no tiene alineación nacional con ningún partido, como es el caso de Cambiemos o el PJ, y en algún momento ellos te vienen a pedir quórum para tratar determinado tema, eso te permite tener la posibilidad de aceptar su pedido pero a cambio de pavimento de 100 cuadras para alguna ciudad de nuestra Provincia, por ejemplo”. Además expresó que “la gente debe saber que sobre un total de 257 diputados, es muy poco lo que se puede hacer cuando uno pertenece a provincias periféricas como es Chubut, pero mucho menos puede hacer si está alineado dentro de un partido nacional, donde siempre prevalecen los intereses de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o la propia Capital Federal”. El funcionario indicó que “yo no dudo de la honestidad intelectual tanto de Menna (Cambiemos) como de Fueyo (FPV), y que ambos hablan con la verdad, pero todo lo que dicen que van hacer es imposible que lo puedan realizar a causa de como es el funcionamiento estructural del sistema político en la República Argentina”. Por eso el ministro Coordinador destacó que “estamos ante una oportunidad histórica de poder hacer valer nuestro voto” y expresó en ese sentido que “la ciudadanía debe tener en claro que un diputado nacional no alineado nacionalmente con nadie vale mucho”, finalizó.