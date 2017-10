Arcioni: “El mensaje de Nación respecto a nuestra provincia es totalmente contradictorio”

El vicegobernador y candidato a diputado nacional por el frente Chubut Para Todos, Mariano Arcioni, insistió en la necesidad de generar inversiones y un esquema de promoción industrial que “diferencie” a la región respecto al resto del país aunque “sin decretos que luego quiten estos beneficios” y manifestó que “el mensaje de Nación respecto a nuestra provincia es totalmente contradictorio” en relación a fomentar inversiones. Además expresó su satisfacción por el desarrollo de su campaña electoral y destacó la gestión territorial que el gobierno provincial tiene como eje desde el 10 de diciembre del 2015. “Tanto yo como cualquier otro funcionario y ministro recorremos la provincia desde el primer día. Eso es gestión, no solo venir en época de campaña queriendo demostrar algo que no es genuino, esa es la diferencia. Nosotros recorremos la provincia todos los días del año y eso la gente lo reconoce. Sabe que no los queremos convencer, ni seducir con su voto”.

“Notamos –dijo Arcioni- que hay un panorama distinto. Se está ratificando un modelo porque la Provincia requiere de autonomía e independencia. Cuando se observa la cantidad de funcionarios nacionales incluyendo ministros, secretarios y hasta la vicepresidente que nos visitaron desde las PASO hasta acá puede ser hasta contraproducente”. Y consideró éste aspecto como “diferenciador” respecto al resto de las fuerzas, confió en obtener las dos bancas en disputa junto a Rosa Muñoz y en éste sentido, al tiempo que elogió la tarea desplegada por la militancia a lo largo y a lo ancho del territorio provincial.

En cuanto a las discusiones que deben plantearse prioritariamente desde el Congreso de la Nación reconoció la desigualdad existente entre lo que Chubut aportó y especialmente, lo que recibe. “Tenemos una plataforma política que se basa en la defensa de los chubutenses por sobre todas las cosas. Se habla de una flexibilización laboral aunque sin parámetros claros. No vamos a discutir ninguna reforma que vaya contra los derechos adquiridos de los trabajadores”, recalcó.

Respecto a expresiones del empresario Carlos Spadone en relación a la llegada de inversiones extranjeras a la Patagonia, Arcioni respondió: “En lugar de un millón de chinos me gustaría que vengan un millón de argentinos, con las inversiones que son tan necesarias para ponerle un valor agregado a los productos que tenemos”. ADMINISTRACION ORDENADA

En cuanto a la situación financiera de la provincia, Arcioni remarcó que a diferencia de otras provincias patagónicas, el Gobierno del Chubut continúa generando obra pública y cumpliendo con los compromisos asumidos. “La situación es conocida aunque diferente respecto a Río Negro y Santa Cruz que no cumplen en tiempo y forma con el pago de los salarios, ni con compromisos y no tienen desarrollo en cuanto a obra pública. Estamos haciendo una administración ordenada y muy transparente, prolija. No nos detenemos –admitió- con la obra pública aunque quisiéramos hacer mucho más. Cuidando centavo a centavo estamos avanzando”. Luego habló de la millonaria pérdida que Chubut padece en concepto de regalías y señaló que “somos la quinta provincia que más aporta y somos la 22 de las que menos recibe”, por lo que reflexionó respecto a la desocupación y “a la necesidad urgente de reactivar la productividad y la industrialización. Necesitamos un precio de gas igual al de Neuquén y exigimos una reparación histórica por haber cedido en su momento puntos de Coparticipación”, finalizó.