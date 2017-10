Jerónimo García y Pablo Oca recibieron a la intendente de Rawson Escrito por Diario Se acordó trabajar sobre los montos de la deuda que posee Provincia con el municipio por los impuestos inmobiliarios. El ministro de Coordinación de Gabinete, Jerónimo García, recibió este miércoles en Casa de Gobierno a la intendente de Rawson, Rossana Artero, con el propósito de lograr un acuerdo con respecto a los montos de la deuda que tiene Provincia con el municipio en concepto de impuesto inmobiliario de los edificios públicos que funcionan en la ciudad capital. Del encuentro, del que además formaron parte el ministro de Economía, Pablo Oca, y el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rawson, Esteban Castán, se conversó sobre los montos adeudados, teniendo en cuenta que la Municipalidad de Rawson le cobra a la Provincia tres veces más de alícuota que a la zona residencial más cara de la ciudad. "SEGUIR TRABAJANDO" Oca sostuvo que "mantuvimos una nueva reunión para analizar el tema. Yo he estado por lo menos en dos o tres oportunidades con la intendente de Rawson por el reclamo que vienen sosteniendo, que según el municipio es de alrededor de 20 millones de pesos de deuda, pero sigo insistiendo en que está muy lejos de ser ese número". "Durante el encuentro se intentó ver si se puede avanzar con los equipos técnicos y ponernos de acuerdo en cuál sería el número a reconocer", agregó. El ministro expresó que "lo que planteamos en la reunión es seguir trabajando" y recordó que "la última vez que nos habíamos juntado pusimos a disposición del área del municipio el Ministerio de Economía para trabajar en un programa que permita ordenar estas asimetrías, que implican que la Provincia termine pagando tres veces más de alícuota de impuesto inmobiliario que la zona residencial más cara de Rawson por los inmuebles públicos, y eso no puede ser posible". Al respecto señaló que "puedo entender los argumentos del municipio de que eso termina generándose por un atraso en las valuaciones fiscales, pero no es una cuestión de la que se tenga que hacer cargo la Provincia". UNIFICAR EL IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO "Yo en lo personal ya se lo dije a todos los secretarios de Hacienda en la Provincia, que así como en su momento se unificaron las bases para cobrar patentes, hay que trabajar sobre el impuesto inmobiliario urbano para que no pase esto de que las valuaciones son muy distintas en todas las ciudades de la Provincia". Oca aseveró que "no voy a avalar el esquema actual de facturación del impuesto de Rawson, ni tampoco soy el que va a presionar para desfinanciar la Municipalidad". Reiteró en ese sentido que "yo puse a disposición el equipo técnico y quedamos en reunirnos otra vez y en algunas semanas tener un documento entre el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rawson y el Ministerio de Economía para ver cómo ir progresivamente yendo a la alícuota justa que es la que tiene que ser, la que pagan los particulares", concluyó.