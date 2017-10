Arcioni se reunió con José Llugdar y recorrió obras que impulsa el Sindicato Jerárquico Petrolero

El vicegobernador del Chubut y candidato a diputado nacional por Chubut Para Todos, Mariano Arcioni, mantuvo un encuentro con el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar y recorrió distintas obras que lleva adelante la entidad gremial: el importante Centro Recreativo que se construye en Saavedra y Bouchardo y obras de la segunda etapa del proyecto habitacional de la Mutual Jerárquica en Kilómetro Cinco. Arcioni destacó los avances en materia de infraestructura como también los nuevos desafíos que se presentan para la dirigencia gremial. “José es un amigo y no es la primera vez que lo visitamos. Conversamos sobre la realidad de la Cuenca y también sobre el panorama político que se presenta en Chubut”, adelantó el vicegobernador.

En cuanto a la preocupación que se le transmite desde el espectro sindical, ante la posibilidad de que se avance con una reforma laboral y la posible afectación de convenios colectivos, Arcioni insistió en la necesidad de realizar una encendida defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores. “Con todos los gremios hoy la preocupación común y la prioridad resulta, cuál será la discusión y los parámetros que se darán en cuanto a la flexibilización laboral que ya anunció el gobierno nacional y que se discutirá después de las elecciones. Si es tan bueno éste esquema, ¿porqué no lo dan a difusión antes?. No hay que perder tiempo cuando se trata de medidas “buenas”. Los dirigentes y los trabajadores quieren conocer las pautas de ésta discusión ya que hasta ahora se desconocen las medidas a debatir y las que se podrían tomar en el Congreso”. El vicegobernador recordó que la falta de empleo y el aumento de la desocupación es otro aspecto que genera incertidumbre más allá del 22 de octubre. “Hemos transitado –agregó sobre el actual contexto petrolero- semanas muy duras con lo que ha sido la discusión con Tecpetrol. Llevó mucho tiempo y desgaste, hemos dejado aclarada cuál es la situación real en la Cuenca. Lo más importante es el compromiso de inversión de las operadores pensando en el cierre de éste año y en el 2018”. OBRAS Y EMPLEO SOSTENIDO

José Llugdar respaldó la figura de Mariano Arcioni y el acompañamiento que Petroleros Jerárquicos recibe de parte del Gobierno Provincial. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hay una buena relación en general por el respaldo que recibimos desde el señor gobernador incluyendo al Banco Provincia que nos dio la posibilidad de llevar adelante un Plan de Viviendas. Esto es de ida y vuelta. Se da a partir del trabajo serio y de la convivencia, esto la gente lo ve”.

El dirigente jerárquico hizo hincapié en el plan de obras de la institución pero en general, destacó el sostenimiento del empleo como propósito fundamental. “Debe tomarse como ejemplo el momento en el que el gobernador nos acompañó junto a Jorge Ávila, del sindicato de base, a plantear por primera vez un subsidio al barril criollo en la Provincia. Y a partir de esto, también se vieron beneficiadas otras provincias como Santa Cruz. Estas cosas trascienden en el tiempo porque nada es producto de la casualidad”.

Llugdar se mostró optimista en cuanto a las políticas aplicadas en la producción de gas. “Nosotros entendemos que desde nuestra zona tenemos que insertarnos en ese esquema. No producíamos gas y sin embargo, hoy tenemos una operadora que lo hace y es la más importante a nivel privado en la producción petrolera. Y también tenemos una buena perspectiva en cuanto a Cerro Dragón para el 2018. Esto será importante tanto como mantener las políticas que se están ejecutando”, resumió.

Arcioni y Llugdar recorrieron junto a integrantes de la comisión directiva y de la Mutual Jerárquica los avances en la construcción del futuro Centro Recreativo que podría inaugurarse a fines del año próximo y que concentrará la totalidad de las actividades del gremio incluyendo una pileta semiolímpica y un polideportivo con una superficie cubierta total de 12 mil metros cuadrados cubiertos. El moderno edificio vidriado tiene previsto contar con áreas sociales, salones de usos múltiples, confitería, guardería y biblioteca infantil, además de una torre de nueve pisos con espacios administrativos y un centro de Salud. Finalmente Arcioni y Llugdar visitaron el obrador de Kilómetro Cinco donde se trabaja en una nueva etapa del Plan de Viviendas de la organización sindical.