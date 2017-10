Chubut tendrá el primer laboratorio de la Patagonia en implementar diagnóstico para detectar Hantavirus Escrito por Diario Se trata del servicio que funciona en el Hospital Zonal de Esquel, cuyo personal fue capacitado por referentes del prestigioso Instituto Nacional Malbrán de la ciudad de Buenos Aires, quienes además ponderaron el trabajo de Chubut en esta materia. Personal del Servicio de Laboratorio del Hospital Zonal de Esquel (HZE), dependiente del Ministerio de Salud provincial que conduce Ignacio Hernández, recibió una capacitación para hacer la detección del virus Hanta. La implementación de esta técnica permitirá al plantel médico acortar los tiempos de diagnóstico, lo que resulta crucial para el manejo del paciente. Con este destacado avance en materia de salud el hospital cabecera del Área Programática de Salud Esquel se convierte en centro de referencia a nivel provincial para la patología de Hantavirus, estando capacitado así para recibir en su sector de Laboratorio muestras de sangre provenientes de distintas localidades del Chubut. La jefa del Laboratorio de Patologías Prevalentes del Ministerio de Salud, Diana Berry, subrayó que el HZE será el primero en la región Patagonia en aplicar el análisis para la detección temprana de Hantavirus. Lo explicó en una conferencia de prensa, donde estuvo junto a las biólogas Valeria Martínez y Ayelén Iglesias, del prestigioso Instituto Nacional Malbrán de la ciudad de Buenos Aires, y Lorena Lewis, del Servicio de Laboratorio del nosocomio local. Berry resaltó, además, que la prueba in situ posibilitará reducir un tiempo vital, recordando que antes la muestra era enviada directamente al Instituto Malbrán, en Buenos Aires. “Es algo muy importante para Chubut. Podrán cubrirse pacientes no sólo de esta Área Programática sino de otros sitios de la provincia. Si surge un caso sospechoso se derivará a Esquel”, realzó. RECONOCIMIENTO A CHUBUT Las referentes del prestigioso Instituto Nacional Malbrán coincidieron en destacar que Chubut es una de las provincias que mejor trabaja la prevención y el tratamiento de esta patología y que el hecho de que el HZE pueda hacer la detección del virus Hanta es muy importante, porque permite la descentralización y el fortalecimiento de la red de laboratorios del país. Los únicos otros dos lugares del país donde se llevan adelante este tipo de estudios, con anterioridad a Chubut, son nada más que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Salta. EN TRES HORAS “Es relevante para la provincia hacer una detección rápida”, señaló la doctora Iglesias y precisó, a su vez, que con el examen a instrumentar en el HZE “tendrán un diagnóstico presuntivo en tres horas. Se podrá decidir rápidamente cómo manejar al paciente, lo que es fundamental en este tipo de casos dada la evolución de la enfermedad”. La especialista del Instituto porteño Malbrán dejó en claro que el Servicio de Laboratorio del hospital cordillerano está “perfectamente equipado” y afirmó que ésta es una variable central, acompañada también por la formación profesional del recurso humano y las condiciones de bioseguridad propias del lugar. Por su parte, Lewis informó que de ahora en más si el resultado da positivo para Hantavirus la muestra será enviada de inmediato a Buenos Aires para su confirmación final. “Hay una serie de cuestiones médicas que varían de acuerdo a si el paciente puede llegar a tener la enfermedad o no. Hoy estamos en marcha, en carrera con esta técnica”, amplió. REUNIÓN DE TRABAJO Este jueves hubo una reunión de trabajo entre autoridades sanitarias, las profesionales del Malbrán y médicos del hospital, donde se analizó la implementación del diagnóstico para Hantavirus. Participaron el director y el director asociado del Área Programática Esquel, Pablo Nouveau y Jorge Elías respectivamente, y el titular del HZE, Antonio Mugno, entre otros. Las referentes nacionales también mantuvieron un importante encuentro de trabajo, en segunda instancia, con los equipos de las áreas de Salud Ambiental y de Zooantroponosis del Área Programática Esquel, que son los que realizan el trabajo en terreno relacionado con esta problemática.