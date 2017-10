Arcioni: "Chubut es la quinta Provincia que más le aporta a Nación y la número 22 en la lista de distribución de recursos" Escrito por Diario Señaló que "esa es la discusión que tenemos que dar, tenemos la posibilidad de exigir y reclamar que sean justos con la Provincia". Además efectuó un análisis político de cara a las elecciones del 22 de octubre e indicó que "queremos que la gente entienda el mensaje de nuestra propuesta que se basa en la defensa de los intereses chubutenses". El vicegobernador y candidato a diputado nacional de Chubut Para Todos, Mariano Arcioni, sostuvo este jueves que "Chubut es la quinta provincia que más le aporta a Nación y la número 22 en la lista de distribución de recursos". Realizó un análisis de la campaña de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, además remarcó la "respuesta y el recibimiento de los vecinos en cada localidad" y señaló que "nos respaldamos en la gestión, el trabajo y el compromiso". Manifestó en ese marco que "nuestra propuesta es la defensa de los intereses de los chubutenses". Arcioni el miércoles a última hora cumplió actividad de campaña en la ciudad de Puerto Madryn, donde se reunió con vecinos y profesionales, y esta tarde participará en una caminata en Rawson. Además volvió a cuestionar las medidas que ha tomado el gobierno nacional porque "repercuten en el bolsillo de la gente". "NECESITAMOS QUE NOS TENGAN EN CUENTA" Arcioni aseveró que "Chubut es la quinta provincia que más le aporta a Nación y la número 22 en la lista de distribución de recursos desde Nación". Por eso expresó que "necesitamos que nos tengan en cuenta" y remarcó que "todo lo que se ha logrado en este tiempo de gestión fue con reclamos, con gestiones, con presencia". "Esa es la discusión que tenemos que dar, tenemos la posibilidad de exigir y reclamar que sean justos con Chubut", agregó. En ese sentido afirmó que "quiero que Nación sea justa con la provincia del Chubut, que seamos incluidos en un federalismo real y no es un centralismo, porque es necesario que nos tengan incorporados". "EL PLAN PATAGONIA NO TIENE PRESUPUESTO" Con respecto al Plan Patagonia, el vicegobernador y candidato a diputado nacional de Chubut Para Todos indicó que "en el presupuesto de Nación para el 2018 tiene cero pesos". "El Plan Patagonia no tiene quien lo coordine, no tiene presupuesto, fue simplemente un anuncio ante los reclamos que estaba haciendo le gobernador Das Neves", afirmó. En ese sentido remarcó que "el Plan Patagonia no tiene presupuesto entonces las ejecuciones van a ser prácticamente nulas". Además cuestionó la ejecución de obras en Chubut que se realizan con fondos nacionales y sostuvo que "las pocas que hay están avanzando a ritmo muy lento, como algunas viales y en aeropuertos, que se realizan con fondos fiduciarios, es decir con todo lo que aportan los ciudadanos". "No hay más obras nacionales con todo lo que aporta Chubut". "PARTIDO PROVINCIAL POSICIONADO" Al referirse a la marcha de la campaña y las recorridas que están efectuando junto a su compañera de fórmula para la diputación nacional, Rosa Muñoz, expresó que "estamos recorriendo todas las localidades". Subrayó que "la gente nos destaca la presencia que tiene el gobierno provincial, por eso hemos tenido una ratificación de eso en las PASO, y es lo que esperamos para este 22 de octubre también". Indicó que "eso te motiva, porque la gente nos hace notar que venimos haciendo las cosas bien". Sostuvo que "en cada localidad lo que más nos plantean los vecinos es su preocupación por la falta de empleo, y los que tienen trabajo están con incertidumbre con lo que pueda pasar por las medidas que se toman a nivel nacional que perjudican las fuentes laborales". Por eso "el tema laboral es uno de los que más preocupa a la gente y sobre eso nos hacen planteos en cada recorrida que hacemos". Arcioni al respecto remarcó que "la gente valora todo lo que el gobierno provincial está haciendo en este tiempo, por la defensa de los puestos laborales, de las empresas chubutenses, el esfuerzo en generar nuevas posibilidades de desarrollo y crecimiento en el sector productivo y turístico". Sostuvo que "en las PASO se vio una polarización de la elección, por eso estamos profundizando el mensaje de Chubut Para Todos". "Queremos que la gente entienda el mensaje de nuestra propuesta y salir de esa polarización", afirmó. Expresó que "hoy nosotros tenemos al enorme posibilidad de posicionar un partido provincial con autonomía, con la importancia que ello conlleva, de tener la independencia para poder discutir temas". "Eso nos da la posibilidad el día de mañana de poder conversar con cualquier fuerza, sin tener condicionamientos, ni alineamientos". "Por ejemplo con el tema del tarifazo, que se va a discutir luego de las elecciones, ¿qué se va acompañar lo que diga el presidente Macri o lo que diga el vecino de la provincia del Chubut?", se preguntó y destacó que "esa es la importancia de tener un partido provincial posicionado a nivel nacional, y esto es lo que nosotros venimos trabajando".