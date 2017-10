Se entregaron 20 viviendas en Puerto Madryn Escrito por Diario Además se realizó la firma de convenios con distintas instituciones por más de 1.300.000 pesos. El ministro Coordinador de Gabinete, Jerónimo García, presidió este viernes en el Teatro del Muelle de Puerto Madryn la entrega de 20 nuevas viviendas a familias de la ciudad portuaria. Además en la ocasión se llevó a cabo la firma de convenios con distintas instituciones por más de 1.300.000 pesos. Formaron parte del acto los ministros de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, Alejandro Pagani; de Ambiente, Ignacio Agulleiro; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Martín Bortagaray; diputados provinciales; distintos funcionarios del Poder Ejecutivo y el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, entre otras autoridades municipales. RECONOCIMIENTO El ministro Coordinador de Gabinete, Jerónimo García, señaló tras la culminación del acto que "este tipo de entregas son especialmente emocionantes porque hoy 20 familias recibieron la llave de su casa propia". Recalcó que "también es muy emocionante el reconocimiento que se hace a la gestión de Mario Das Neves, que ha mantenido en sus tres mandatos a la vivienda social como una piedra fundamental de su gestión". INVERSIÓN EN VIVIENDAS El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Martín Bortagaray, valoró que "este es un gran momento para 20 familias, pero también tenemos que felicitar las cooperativas que han construido las viviendas porque han hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo". Sostuvo que "si bien estamos viviendo un situación compleja dentro de las políticas de viviendas del gobierno nacional, nosotros las seguimos haciendo y entregando, como en este caso en Madryn". Por eso "hay que remarcar la fuerte decisión política del gobierno de la Provincia que conduce Mario Das Neves, porque ha logrado una inversión de 2.500 millones de pesos en viviendas de las cuales 1.620 corresponden a aportes provinciales, lo que quiere decir que solamente hemos recibido 880 millones de pesos del gobierno nacional". Es por eso que "tenemos que tirar todos del mismo carro, tanto los trabajadores, las municipalidades, el Instituto y las empresas en tratar de hacer entender que nuestra realidad no es igual a Capital Federal ni a las grandes ciudades". Puso énfasis en que "necesitamos las viviendas sociales, la política que lleva adelante el gobierno nacional es a través de los bancos y hay familias que no pueden acceder, por eso ante esto vamos a trabajar y nuestro gobernador siempre la ha puesto una energía enorme a la construcción de viviendas superando en ocho años más de 30.000 soluciones habitacionales y no es poca cosa". SATISFACCIÓN El intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, subrayó que "este tipo de actos es lo más gratificante que nos puede dejar la gestión, cuando nosotros entregamos un título de propiedad de una tierra, un terreno, un lote para poder construir una casa o cuando nos toca entregar las llaves de la vivienda nos sentimos satisfechos y muy contentos". Indicó que "no es un acto más, estamos entregando una vivienda para que puedan conformar un hogar, para que la familia se pueda conformar en un ámbito realmente adecuado y para esto hemos trabajado y mucho". En este sentido remarcó que "nuestro conductor político que es Mario Das Neves en el periodo 2003-2011 le ha dado mucho a la Provincia en construcción y en obra pública, él siempre dice que la vivienda es uno de los pilares para poder tener la sociedad que queremos, entonces hoy podemos celebrar gratamente que 20 familias puedan tener su vivienda". Convenios Se realizó la firma de distintos convenios. El primero de ellos con el círculo de ajedrez "Peones del Sur", por un monto de aporte de 90.000; el segundo se realizó con el Club Social y Deportivo Madryn, por 552.000 pesos y el tercero con la Biblioteca Popular Puerto Madryn por un monto de 696.000 pesos.