Dolavon: se presentará la muestra de arte ferroviario “Dos estaciones y el tren” Escrito por Diario Alejandra Victoria de Falco presentará su muestra “Dos estaciones y el tren” en la estación central de ferrocarril del Chubut, ubicada en el casco céntrico de la localidad valletana. La artista estuvo exponiendo sus obras durante los carnavales 2016. El evento cultural cuenta con el auspicio del municipio local y se realiza gracias a las gestiones que llevó adelante el intendente Dante Bowen junto a su equipo de trabajo. El próximo lunes 21 de agosto, de 11 a 18 horas, en las instalaciones de la histórica estación del ferrocarril “Valle Superior”, quedará inaugurada la muestra de dibujo de la artista Alejandra Victoria de Falco, denominada “Dos estaciones y el tren”. La exposición muestra en imágenes la historia de dos estaciones ferroviarias ubicadas a más de mil kilómetros de distancias pero unidas por el paso del tren. La misma permanecerá abierta al público hasta el 27 de septiembre y se realiza gracias al apoyo del municipio local y a las gestiones del intendente Dante Bowen junto a su equipo de trabajo. Las obras de Alejandra Falco unen simbólicamente a través de sus dibujos, la estación Carlos Keen, ubicada en la provincia de Buenos Aires., con la estación de valletana. En sus relatos la artista sostiene la importancia de que “desde Carlos Keen se pueda viajar a Chubut, al pintoresco pueblo de las norias, de tradición galesa y se pueda conocer sus sitios emblemáticos, su paisaje, algo de su historia y que de algún modo Dolavon pueda conocer al pueblo Carlos Keen por este mismo contacto a más de 1000 kilómetros de distancia. Que podamos seguir viajando, conociendo, valorando y así defender nuestro patrimonio cultural, el derecho a disfrutarlo y enriquecerlo”, dijo Falco. La paradoja se cierne en la verdadera actualidad que tiene ese pasado, porque el presente se renueva, incorporándolo. No parece posible recorrer estos sitios sin encontrar la presencia ausente: una estación, los rieles o escuchar sobre ella en cualquier conversación: el ferrocarril está en la historia de vida de la gente y es por ello que permanece, describe la artista, como parte de la sinopsis de la exposición, quien agregó que: “Si el propósito de los ferrocarriles fue acortar distancias, generando vínculos sociales, me gustaría que las obras de esta muestra oficiaran de medio de transporte, un medio de transporte inclusivo como fue el tren”. Carlos Keen es una estación ferroviaria de la localidad homónima, ubicada 13 kilómetros de la ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires. La estación corresponde al Ferrocarril General Bartolomé Mitre de la red ferroviaria argentina, en el ramal a Pergamino que nace en la estación Luján. Actualmente dicho ramal está abandonado, no tiene mantenimiento, ni corren trenes por él. El pueblo surgió de la construcción del ramal ferroviario Luján-Pergamino cuyas obras comenzaron en 1875. La localidad en la década de 1930 tuvo un gran crecimiento llegando a contar con 4.000 habitantes. Hoy día, con la interrupción del servicio ferroviario, la población no llegaría a mil habitantes. La exposición se inaugurará el lunes 21 de agosto y permanecerá abierta al público hasta el 27 de septiembre. No es la primera vez que la artista desembarca con un evento cultural de esta magnitud, durante los carnavales del 2016, estuvo visitando la localidad exponiendo sus trabajos en el galpón histórico de la Compañía Mercantil del Chubut.