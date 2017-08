Das Neves recibió a “Coné” Díaz y el ex precandidato del FPV planteó trabajar “en conjunto” por Chubut Escrito por Diario El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, recibió esta mañana en su despacho al ex precandidato a diputado nacional del FPV, Miguel “Coné” Díaz, con quien evaluó la jornada electoral que se vivió el último domingo en nuestra Provincia. Durante el encuentro, el mandatario y el ex precandidato conversaron cordialmente acerca del panorama a futuro de cara a las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre, en las que Chubut Para Todos propone como diputados nacionales a Mariano Arcioni y Rosa Muñoz, y coincidieron en la necesidad de “sumar esfuerzos para la defensa de los intereses de todos los chubutenses”. La reunión entre Das Neves y “Coné” Díaz se produjo al día siguiente que culminó el escrutinio definitivo de las PASO, en las que la fórmula Arcioni-Muñoz se impuso por casi 4.000 votos al precandidato de Cambiemos, Gustavo Menna, y por más de 48.000 sufragios al precandidato del FPV, Ricardo Fueyo.