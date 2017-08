Seguridad Vial junto a la Policía del Chubut coordinará el operativo para el traslado de molinos eólicos desde Puerto Madryn a Rawson Escrito por Diario El operativo que comienza mañana, se realizará los días sábados, martes, miércoles y jueves hasta el próximo lunes 4 de septiembre de 9 a 12:30 y de 16 a 19 horas. El titular de la agencia, Ladislao Acebes, precisó que el tránsito no se verá interrumpido en ningún momento, pero habrá que circular con precaución. El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Ladislao Acebes, brindó este viernes en Rawson detalles de cómo será el dispositivo para el traslado de molinos eólicos desde la ciudad de Puerto Madryn a la capital provincial. En este sentido, Acebes indicó que "a partir de mañana se va a reforzar el parque eólico de la ciudad de Rawson, estos equipos de gran envergadura están llegando al puerto de Madryn, hemos coordinado con la empresa prestataria y la municipalidad a través de la Dirección de Tránsito que la Agencia Provincial de Seguridad Vial reciba el convoy, habrá tres vehículos por cada movimiento y van a ser dos movimientos diarios". Esto se va a realizar "por ruta Nacional Nº 3 y por la nacional Nº 25 desde Puerto Madryn hasta el parque eólico Rawson, cada uno de estos movimientos va a llevar más o menos cuatro horas porque los vehículos se van a trasladar a una velocidad de 25 o 30 kilómetros por hora, exceden las medidas habituales de lo que está permitido por ley y por eso tenemos que hacer el debido acompañamiento". Además, "vamos a efectuar un dispositivo con los recursos humanos necesarios para las maniobras de los camiones cuando tengamos que retomar la circunvalación y demás puedan hacerse de la manera más segura posible". Dejó en claro que "el tránsito no se va a interrumpir en ningún momento, vamos a tener el acompañamiento de la Policía de la provincia y la propia empresa para lograr una apertura, un cierre y una coordinación a tres camiones por cada movimiento que va a ocupar un espacio longitudinal extenso dentro de la ruta, que no va a cortar el tránsito para nada, pero debemos extremar las precauciones y por eso queremos difundirlo para que los automovilistas sepan que desde mañana, los días sábados, martes, miércoles y jueves hasta el 4 de septiembre vamos a estar con estos movimientos desde las 9 a las 12:30 y desde las 16 hasta las 19 horas". FIN DE SEMANA Por otra parte, el responsable de la Agencia de Seguridad Vial se refirió a los controles habituales que se realizarán durante este fin de semana largo y remarcó que "se van a estar realizando en los habituales puntos en toda la provincia". "Sabemos que va a haber un movimiento mayor porque es un fin de semana largo y por eso hemos coordinado con las municipalidades de Rawson, Trelew y Puerto Madryn para realizar diversos operativos reforzando la presencia para que el incremento de este tránsito no afecte la circulación en las rutas de la provincia", finalizó Acebes.