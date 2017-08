Último plazo para que se reempadronen profesionales, técnicos y auxiliares de la Salud

La convocatoria vence el próximo 15 de septiembre y alcanza a cerca de 800 trabajadores sanitarios con distinto grado de formación, que no completaron el trámite de reempadronamiento oportunamente y cuyas matrículas tuvieron vencimiento en el transcurso del año 2016. El Ministerio de Salud del Chubut, que conduce Ignacio Hernández, cita a los profesionales, técnicos y auxiliares de la Salud que no se reempadronaron oportunamente y cuyas matrículas tuvieron vencimiento en el transcurso del año 2016, para que procedan a cumplir con este requisito obligatorio para trabajar en la Provincia, según la Resolución 106/10. El plazo para regularizar su situación vence el próximo 15 de septiembre, fecha límite en la cual se procederá a dar de baja las matrículas. Para completar el trámite, los citados deberán presentarse entre los días lunes a jueves, de 10 a 13 horas, en la delegación que corresponda a su domicilio, con DNI original y fotocopia y sellos en uso. DEPURAR EL PADRÓN Consultada al respecto, la directora provincial de Fiscalización y Matriculación, Gloria Bentancourt, explicó que “la Ley Provincial X - N° 3 establece que para que un profesional de la salud pueda ejercer en la provincia del Chubut tiene que tener matrícula provincial, por lo cual si no tenes la matrícula no estás autorizado a ejercer, no es que dejas de ser enfermero o dejas ser médico, no estás autorizado”. “Este sistema de vencimiento de matrículas lo tienen todas las provincias, no solamente nosotros, y es lo que permite hacer un censo de la población de trabajadores de la Salud que tenemos en la Provincia, determinando dónde se encuentran”, valoró, agregando que este procedimiento también “permite ir depurando el padrón, dar de baja a quienes ya no ejercen”. LISTADOS Los listados de profesionales, técnicos y auxiliares de la Salud que no se reempadronaron están disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud (www.chubut.gov.ar/portal/ salud) y su Facebook: @MinSaludChubut En ellos figuran cerca de 800 personas, entre los que se encuentran bioquímicos, fonoaudiólogos de grado, kinesiólogos, licenciados en genética, médicos, musicoterapeutas, nutricionistas, odontólogos, licenciados en ortesis y prótesis, licenciados en radiología y terapistas ocupacionales; auxiliares de enfermería, enfermeros y licenciados en enfermería; fonoaudiólogos técnicos, instrumentadores quirúrgicos técnicos, laboratoristas técnicos, obstétricas, técnicos ópticos contactólogos, técnicos ópticos, ortesistas y protesistas, radiólogos técnicos, técnicos en esterilización, técnicos en hematología, técnicos en hemoterapia y protesistas dentales; fonoaudiólogos auxiliares, instrumentadores quirúrgicos auxiliares, laboratoristas auxiliares, radiólogos auxiliares y podólogos, entre otros. MÁS INFORMACIÓN Para informes comunicarse con la Dirección de Fiscalización y Matriculación de la cartera sanitaria provincial a los teléfonos (0280) 4485209/4481012 o 4481066 interno 221, o vía correo electrónico a direcciondefiscalizacion@ gmail.com.