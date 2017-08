Das Neves: "Chubut Para Todos está instalado para estas elecciones y para el 2019". Escrito por Diario Aseveró que "Chubut siempre tuvo la particularidad de votar cuestiones provinciales" y por eso "estamos esperanzados porque a nosotros nos respalda la gestión". El gobernador y líder de Chubut Para Todos, Mario Das Neves, afirmó que el frente que conformó con la integración de diversos partidos políticos de toda la provincia "está instalado para estas elecciones y para el 2019". El mandatario realizó un análisis sobre el panorama político a pocos días de las PASO y la proyección para las elecciones de octubre. Ante ello indicó que "Chubut Para Todos está instalado para ahora y para el 2019" por eso "nosotros vamos a seguir adelante". Afirmó que "yo soy el gobernador de Chubut y negocio por Chubut, trato de hacer las cosas lo mejor posible, no me interesan las líneas corporativas partidarias porque las demandas son distintas". Por eso "hicimos una amplia convocatoria y conformamos un frente, incorporando a distintas fuerzas políticas, pensando en una proyección a futuro y en la defensa de los intereses de todos los chubutenses". "ESTAMOS ESPERANZADOS" Concretamente y al hacer un repaso de los partidos políticos que se presentan en las PASO indicó que "hay tres espacios. Uno que tiene que ver con el pasado, 4 años que se la pasó sacando fotos en Buenos Aires, que no lograron revertir ninguna situación complicada". "El FPV está muy dividido y dividido así es muy complicado", expresó. Además "Cambiemos también tiene una situación que es un partido nacional, sus diputados siguen un poco la línea nacional por lo tanto se alejarían un poco de la demanda de la Provincia, que es lo que nosotros aspiramos, a tener diputados que representen a la Provincia". Por otro lado, sobre las encuestas y los números que maneja el Frente Chubut Para Todos, que tiene de precandidatos a diputados nacionales a Mariano Arcioni y Rosa Muñoz, que "estamos tranquilos, estamos bien". "Es muy volátil la situación nacional y lo que vemos todos los días" pero "entendemos que Chubut siempre tuvo la particularidad de votar cuestiones provinciales y por eso estamos esperanzados porque a nosotros nos respalda la gestión, los hechos concretos". Das Neves expresó sobre las PASO de este domingo 13 de agosto que "para mí sería una de las elecciones más lindas si ganamos, vamos a disfrutar por todo lo que hemos padecido. Estamos muy ansiosos". En ese marco subrayó que "la elección más importante es octubre y nosotros tenemos mucha confianza porque el chubutense sabe que lo vamos a seguir defendiendo".