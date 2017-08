Das Neves recibió a trabajadores de la Pepsi que ya conformaron la cooperativa Reko Patagonia. Escrito por Diario El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, recibió hoy a trabajadores de la ex Pepsi de Trelew, quienes le comunicaron que ya recibieron el certificado provisorio y en unos 30 días aproximadamente recibirán la matrícula nacional que los habilita como Cooperativa de Trabajo Reko Patagonia. Durante la reunión, que se desarrolló en el despacho del mandatario provincial en la Casa de Gobierno, estuvieron presentes también el ministro de la Producción, Pablo Mamet, y el subsecretario de Asociativismo y Economía Social, Exequiel Villagra. En representación de la cooperativa de trabajadores asistieron César Freintt y Daniel Coronado. Das Neves confirmó, luego del encuentro, confirmó que quedó conformada la cooperativa de trabajadores y afirmó que es “posible que sea la propia empresa la que financie el nuevo emprendimiento”. “Somos optimistas, y en esa dirección trabajamos todos los días”, remarcó el gobernador Das Neves luego del encuentro con dos de los trabajadores despedidos de la Pepsi que, con la conformación de la nueva cooperativa, se dedicarán a la distribución de bebidas y alimentos. Das Neves reiteró que el gobierno provincial “siempre está junto a los trabajadores ante cualquier reclamo que aparezca, porque no los dejamos nunca solos” y mencionó que el caso de los trabajadores de la Pepsi es una “demostración de ello”. A partir de la conformación de la cooperativa de trabajadores, el mandatario provincial sostuvo que van a “tener otras posibilidades” y añadió que “más allá de la indemnización, el cierre y la negativa a ceder la planta en comodato, hay un compromiso de la empresa para financiar este nuevo emprendimiento”. “Y en eso estamos trabajando todos los días, como siempre somos optimistas. No nos dejamos llevar por el pesimismo que algunos plantean, confiamos en la paciencia y la perseverancia de nuestra gente”, expresó Das Neves. CERTIFICADO Y FINANCIAMIENTO Los trabajadores ya recibieron por parte del INAES el certificado provisorio que los acredita como cooperativa y en unos 30 días obtendrán la matrícula nacional definitiva, y mientras tanto se encuentran elaborando el Plan de Negocios que se presentará a la Pepsi para el posible financiamiento del nuevo emprendimiento. En ese orden, Mamet explicó que “desde el Ministerio de la Producción y el municipio de Trelew estamos colaborando y asesorando a los trabajadores para que puedan elaborar el Plan de Negocios, a partir del cual la Pepsi evaluará el posible financiamiento”. Por su parte, Villagra explicó que “los trabajadores ya recibieron el certificado provisorio, y estimamos que en unos 30 días tendrán la matrícula nacional definitiva, y se le presentará al INAES el plan de trabajo que piensan desarrollar en la cooperativa”.