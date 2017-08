El Banco del Chubut mejora su perfil y administración. Escrito por Diario El vicepresidente del Banco del Chubut, Pablo Das Neves, afirmó que “la entidad bancaria ha tenido resultados muy importantes dentro de un entorno difícil porque, obviamente, no podemos desconocer el contexto económico a nivel nacional, que tiene un impacto en la Provincia y en la actividad financiera”. Das Neves enfatizó que “el banco viene mejorando su perfil, sus resultados y se refleja en los netos acumulados y tiene que ver con el control que venimos realizando de los gastos”, agregando que “tiene una administración más eficiente”. En relación a los préstamos, dijo que “hoy por hoy a junio de 2017 el importe que tenemos de colocación en préstamos asciende a 601 millones de pesos y por igual fecha en el año 2016 estaba en 280 millones, es decir que estamos aumentando nuestra cartera de clientes y colocando más préstamos en el mercado”. “Nuestro propósito es tener una administración ordenada y eficiente que se traduce en los resultados económicos”, aseveró. Campaña Electoral Consultado sobre la campaña electoral que está llevando a cabo el vicegobernador Mariano Arcioni para diputado nacional, el funcionario dijo que “estamos realizando una campaña muy importante con muy buena recepción, la semana pasada nos acompañaron los precandidatos en una recorrida que realizamos en Trelew donde recorrimos distintas casas militantes que teníamos abiertas, tuvimos contacto con los vecinos y finalizamos con un acto masivo”. En ese sentido, Das Neves destacó que “hay buena recepción de la gente y buena predisposición, con lo cual entendemos que será un triunfo contundente” y agregó que “hoy por hoy se ve un importante acompañamiento al gobierno provincial en lo que es la defensa de los intereses de la provincia y esto se manifestará en los resultados de la PASO y en las generales de octubre”. Das Neves destacó la “muy buena predisposición” del vicegobernador Mariano Arcioni de recorrer la provincia, “porque viene del sector privado y no de la actividad política, pero claramente ha demostrado una predisposición y vocación por lo público y esto se transfiere en las recorridas y la aceptación de la gente”, sostuvo. “Sabemos las dificultades que hay, no somos ciegos a la realidad”, enfatizó Das Neves, agregando que “sabemos que hay un contexto nacional negativo y como toda política tiene ganadores y perdedores pero en esta etapa parecería que la Patagonia ha quedado un poco relegada”. “Sin embargo –agregó- está presente la defensa de los intereses del gobierno provincial encabezado por nuestro gobernador Mario Das Neves que justamente sirve para compensar estas cuestiones” y añadió por último que “si no hubiese sido Mario Das Neves el gobernador la situación provincial hubiese sido más complicada”.