Ana Llanos presentó un proyecto para remover de su cargo a Guillermo Badino, Presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales

La diputada nacional por Chubut, Ana Llanos Massa (FPV-PJ), presentó un proyecto para instar al Poder Ejecutivo a que separe de su cargo al Presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, que en sus declaraciones públicas intentó justificar la baja de las pensiones, diciendo que “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.



“Además de que le sacan el beneficio, tenemos que soportar que salgan a hablar a los medios con una falta total de conocimiento. Son declaraciones dolorosas y faltas a la verdad que no deberían ser propias de un funcionario y encargado de un área tan importante”, aseguró Llanos.



“No tienen piedad, no conocen a quien le están sacando las pensiones. No miden el daño que les están haciendo a las familias. Si necesitan hacer caja, se están equivocando de lugar. No sólo tocan a los jubilados sino que ahora también se meten con las personas con discapacidad. Piensan algo y lo hacen, sin importar cuáles sean las consecuencias”, dijo la legisladora.



Asimismo, cabe destacar que además de este proyecto, la legisladora también presentó un pedido de informes para que se especifiquen las razones que motivaron esta decisión, se indique el número de personas que han dejado de cobrar, cuál será el método de restitución del beneficio y cuando se va a realizar. Además se solicita que se adjunte la documentación correspondiente.



"Están llevando a cabo un ajuste económico con las personas que más lo necesitan. Esta falta de sensibilidad que tienen para tomar este tipo de decisiones, realmente hacen creer que la gente no vale nada para este Gobierno", concluyó la funcionari