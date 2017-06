Hay alerta por nevadas, lluvias y fuertes vientos

Erica Colombani, responsable del área de Agrometeorología del INTA Chubut, precisó que para hoy se prevé “el ingreso de un sistema de baja presión por el oeste de la provincia de Chubut, afectando la zona cordillerana y el centro con nevadas y a la región costera con precipitaciones”. De acuerdo a estimaciones realizadas por el área de Agrometeorología del INTA Chubut, en la jornada de hoy ingresará a la provincia un sistema de baja presión que produciría precipitaciones níveas, y acentuado descenso de temperaturas.

Erica Colombani, ingeniera agrónoma responsable del área de Agrometeorología del INTA Chubut, precisó que para la jornada de hoy se prevé “el ingreso de un sistema de baja presión por el oeste de la provincia de Chubut, afectando a partir de hoy por la tarde la zona cordillerana y el centro de la provincia con precipitaciones níveas. También afectará la región costera con precipitaciones”.

Perspectivas para mañana



Las perspectivas para el viernes “muestran cielo cubierto durante toda la jornada con temperaturas máximas en cordillera y centro de la provincia, no superiores a 5°C y las mínimas inferiores a 0°C”, indicó la especialista y remarcó que las precipitaciones níveas podrían continuar en la mayor parte de la región.

Asimismo, “tendremos lluvias que rondarán los 10 mm en la zona costera incrementándose lentamente hacia la tarde/noche. Los vientos serán regulares a fuertes del sector Este con intensidades superiores a 40 km/h”, puntualizó Colombani.

El sábado continuarían las condiciones de mal tiempo en toda la provincia. La zona central y cordillerana permanecería afectada por intensas nevadas. La zona costera presentaría abundantes precipitaciones y fuertes vientos que superarán los 50 km/h. Se prevé un mejoramiento hacia la madrugada del día domingo, con temperaturas máximas entre 5-7°C y mínimas inferiores a los 0°C.

Antecedentes



A fines del mes de marzo y en la primera semana de abril, un fuerte temporal azotó a Chubut. El temporal de lluvia comenzó en la zona de la meseta, en el centro de la geografía chubutense, y se desplazó hacia la costa provocando cortes de ruta en distintas comarcas, como el caso de la vía de ripio que une las pequeñas poblaciones de Cerro Cóndor, Paso del Sapo y Gualjaina, donde hubo al menos seis bloqueos por cañadones que abrieron esa calzada.

También fue cortada la ruta de ripio 36 que llega hasta Fofo Cahuel, un paraje donde residen 14 familias que quedaron aisladas y a las que unidades especiales del Ejército lograron asistir.

En Paso de Indios llegó con camionetas todo terreno al paraje Cerro Cóndor donde la población quedó aislada porque se desbordó un arroyo e incluso ingresó agua en una vivienda cuya familia por suerte alcanzó a ser asistida.

En ese paraje hay una delegación de paleontólogos que quedó varada producto de los cortes de la ruta aunque desde el Museo Egidio Feruglio se aclaró entonces que están en buen estado de salud y permanecerán a resguardo allí hasta que las condiciones mejoren.

La rutas provinciales de ripio del interior, la meseta y Península Valdés quedaron momentáneamente intransitables con presencia de barro y agua en la calzada.

Comodoro, la más afectada



Comodoro Rivadavia, fue la más afectada por las grandes lluvias que anegaron caminos, edificios públicos resultaron dañados y llevó a las autoridades locales a pedir a la población no salir de sus casas, si no era necesario. Aún se trabaja en la reconstrucción de caminos y barrios afectados durante el temporal.#