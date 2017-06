Sesión: Chubut se declaro en emergencia por violencia de genero. Escrito por Diario La Legislatura declaró hoy a la provincia del Chubut en emergencia por violencia de género por el término de 24 meses. Fue aprobado por 17 diputados de los bloques PJ-FpV, Convergencia, Frente de Agrupaciones y Cambiemos con la oposición de Chubut Somos Todos. La iniciativa fue presentada por las diputadas Estela Hernández y Gabriela Dufour (PJ-FPV) que insistieron en tratar Sobre Tablas el mismo proyecto del año pasado, que fuera vetado por el Poder Ejecutivo. La Legislatura sancionó la Ley declarando la “Emergencia Pública en Materia de Violencia de Género en el ámbito de la Provincia del Chubut”, por el término de 24 meses y renovándose dicho lapso mediante otra normativa legal. El debate legislativo se generó ante la reticencia del Bloque Chubut Somos Todos con el planteo de la diputada Alejandra Taccari al considerar que “por reglamento no se puede tratar el tema sin el dictamen de la comisión”. Fuerte debate político En la “Hora de Preferencia”, la diputada Estela Hernández instó a sus pares a acompañar la sanción de la ley de Emergencia Social ante sucesivos hechos de violencia contra la mujer y casos de femicidio en el ámbito chubutense. Precisamente, un reciente y grave suceso ocurrido en la zona que puso en riesgo de vida a una joven fue detonante para impulsar esta iniciativa legislativa. Tras plantear que no siempre las denuncias son tenidas en cuenta y aludir a la ineludible responsabilidad del Estado ante la búsqueda de contención para las víctimas, Hernández explicó que si bien se trata de cuestiones a solucionar a largo plazo por los diversos factores que atañen a esta problemática social, insistió en procurar herramientas institucionales, como así también bregar por la educación, la prevención y la capacitación en pos de este fundamental objetivo de atacar a este flagelo social, sin pérdidas de tiempo a la luz de la sucesión de graves episodios. Aumento de femicidios La diputada Gabriela Dufour respaldó la fundamentación y trajo a colación que según informes de la Corte Suprema de Justicia, Chubut aumento los casos de femicidio un 500 por ciento y dijo que “no queremos que ningún artilugio permita otro veto”, recalcando que la sanción de la ley debe tener obligatoria promulgación. Salió al cruce la diputada Alejandra J. Tàccari señalando que desde el gobierno provincial se trabaja en la problemática y consideró que no era oportuno poner tales estadísticas ya que anteriormente no se había avanzado lo suficiente en lo que ahora se pregona. Otarola contundente De modo enfático replicó la diputada Cecilia Torres Otarola (PJ-FPV) al referirse a situaciones de desamparo de mujeres víctimas de la violencia y comentó su experiencia familiar al plantear que había que sentir en la piel esta sensible problemática. Ante el aplauso de las barras donde se exhibía una enorme bandera de la Secretaría de la Mujer del PJ de Puerto Madryn con las imágenes de Evita y Cristina Fernández y al grito de “Vivas nos Queremos”. González concreto Apoyando a sus compañeras de Bloque, el diputado comodorense David González hizo moción ante Presidencia de poder apartarse del Reglamento Orgánico y tratar Sobre Tablas este proyecto de ley, e indicando que no debía perderse más tiempo. “Quienes quieren votarlo que lo voten, y quienes no, que asì lo hagan saber en votación nominal”, desafío el legislador del PJ-FPV. La diputada Alejandra Marcilla (PJ-FPV) exhortò a “no caer bajo” cuando se trata de debatir políticamente estas importantes cuestiones, y se refirió a trascendente movilizaciones sociales. García: “Es un circo” El presidente del Bloque oficialista “Chubut Somos Todos”, Jerónimo García, planteó que había un cariz político y de interés partidario en instalar este proyecto de ley con urgencia de tratamiento, advirtiendo que había que despojarlo de actitudes demagógicas, “están haciendo un circo con una problemática muy seria” y tuvo enseguida la réplica de su par, Hernández que aclaró que no se trataba de réditos políticos sino de procurar rápidas respuestas ante acuciante problemática de violencia de género y femicidios, sin desmerecer en absoluto el trabajo emprendido en la Comisión Interpoderes y el accionar gubernamental. Papaiani reclamó a Dufour No obstante de acompañar la iniciativa, la presidente del bloque del Frente de Agrupaciones, Florencia Papaiani fustigó a la diputada Dufour por su anterior gestión como Ministro de Economía al reclamarle que debió haber dado presupuesto para atender esta problemática, y Dufour refutó que precisamente quien estaba en el área específica era del sector político de Papaiani. Advertencia de Pagliaroni Por su parte, Manuel Pagliaroni advirtió que quienes votaban a favor de esta ley también deberían tener en cuenta cómo votarán a la candidata para ocupar un lugar en el STJ, que concurre mañana a responder consultas legislativas en una Sesión Especial y que tuvo cuestionados pronunciamientos sobre fallos relacionados a la cuestión de género. Di Filippo “señales positivas” En tanto el diputado Alfredo Di Filippo (Bloque “Convergencia”) instó a dar una señal positiva y a trabajar mancomunadamente para avanzar con el Ejecutivo en estas propuestas por el resguardo de víctimas de género. Palco colmado Desde uno de los palcos colmados por mujeres adherentes a esta iniciativa parlamentaria, se alentó con aplausos las expresiones a favor del proyecto que, como lo explicó la diputada Hernández, no soluciona por sí misma una afligente problemática social sino que implica disponer de una herramienta institucional válida para procurar respuestas ante la secuencia de graves sucesos en perjuicio de mujeres y su grupo familiar. La norma dispone que el PEP debe adecuar y dotar de personal técnico y administrativo suficiente a la Dirección Provincial de Equidad y Género, en un plazo de 12 meses, a fin de garantizar inmediata atención a las víctimas en las áreas psicológicas, sanitaria, social, laboral y jurídica. Dicho equipo interdisciplinario deberá contar como mínimo de 3 Psicólogos, 1 Abogado, 1 Ginecólogo y 5 Trabajadores Sociales. Prevé la creación, en el plazo de tres meses, del Programa de Reinserción Social Laboral y/o para las personas en situación de Violencia de Género. El programa tendrá operativos subsidios para pago de alquiler de única vivienda, a otorgarse durante 12 meses un monto equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil para que pueda disponer de una vivienda digna para su grupo familiar cuando esta persona sea único sostén del mismo y no tenga ninguna remuneración. Asimismo, crédito a tasa subsidiada para el inicio de actividad productiva; Prioridad para la inserción en la administración pública provincial (2% de vacantes de cargos disponibles en el Estado a personas en situación de violencia de género).