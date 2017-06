Más de 57.000 personas ya se vacunaron contra la Gripe en Chubut. Escrito por Diario La jefa del Departamento Provincial de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles también recordó a la comunidad otras medidas de prevención universales. El Ministerio de Salud del Chubut que conduce Ignacio Hernández informó este martes que asciende a 57.090 el total de personas comprendidas dentro de los grupos de riesgo que ya se vacunaron contra la Gripe en todo el territorio provincial, en el marco de la Campaña de Invierno 2017, la estrategia de atención integral de las patologías respiratorias y estacionales que se puso en marcha, en conjunto con el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), el pasado mes de abril. El dato se desprende de un informe de avance semanal elaborado por el Departamento de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles dependiente de la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología. VACUNACIÓN OPORTUNA Consultada al respecto, la jefa del Departamento Provincial de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Mariela Brito, indicó que “la conducta que tenemos que trabajar ahora es la que venimos trabajando desde que se inició la Campaña de Invierno, a principios del mes de abril: vacunación preventiva en grupos de riesgo, es decir de embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, niños de 6 meses a 24 meses, mayores de 65 años y todos aquellos que presenten condiciones que incrementen su vulnerabilidad a complicaciones por influenza (diabetes, obesidad mórbida, enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, oncohematológicos, trasplantados, entre otros)”. “El objetivo de la vacunación antigripal no es evitar que el virus influenza circule en nuestra comunidad, el objetivo propuesto es prevenir las complicaciones, las secuelas y las muertes por este virus en los que necesitamos proteger más, es decir los grupos destinatarios mencionados para los cuales desde Salud Publica se garantiza el insumo”, sostuvo. “Necesitamos convocarlos a que se vacunen oportunamente, por eso venimos insistiendo tanto”, destacó Brito, quien se dirigió a “los que todavía no se acercaron a recibir la vacunación” y les pidió “que por favor se acerquen cuanto antes a vacunarse”, pues “el insumo está disponible en todos los hospitales, puestos sanitarios y centros de salud”. MEDIDAS DE PREVENCIÓN UNIVERSALES A su vez, Brito recordó que “las medidas de prevención universales son tan importantes como la vacunación y están al alcance de cada uno de nosotros, y son: el lavado de manos frecuente; la ventilación de los ambientes; al toser o estornudar siempre cubrirse con el pliegue del codo; usar papeles descartables para secreciones respiratorias y desecharlos inmediatamente; y si está enfermo quedarse en casa, no concurrir a la escuela o el lugar de trabajo”.